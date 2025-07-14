鉅亨網編輯林羿君 2025-07-14 06:50

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黃仁勳看好AI能幫人類治百病 力挺美國製造業回流。(圖:shutterstock)

黃仁勳在接受 CNN 主播法里德 · 扎卡利亞（Fareed Zakaria）採訪時指出，美國應該投資製造業，目前「我們的行業缺少這一整套技術」。

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黃仁勳說：「那份熱情、技能、製造的工藝；製造的能力對於經濟成長至關重要，它對於一個穩定的社會也很有價值，讓那些不必擁有物理學博士學位的人也能創造美好的生活和事業。」

川普政府為重振美國衰退的製造業，實施了一系列政策，包括全面關稅。這部分是為了提振汽車和能源產業，以及對科技的投資。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在 4 月暫停對智慧型手機和其他電子產品徵收關稅後發表聲明說：「川普總統已明確表示，美國不能依賴中國製造半導體、晶片、智慧型手機和筆記型電腦等關鍵技術。」

黃仁勳表示，將製造業遷回美國將減輕台灣的壓力，全球最大的半導體製造商台積電（TSMC）就位於台灣。川普在 3 月宣布，這家晶片製造巨頭將在美國製造業投資至少 1000 億美元。

黃仁勳說：「擁有豐富的產業和製造業生態系統，一方面可以讓美國變得更好，另一方面也能減少我們對其他國家的單一依賴，這是一個明智之舉。」

AI 對人類工作的威脅

近年來，AI 投資的增加推動了科技的巨大繁榮，但也引發了人們對這項技術未來是否會威脅到工作的擔憂。世界經濟論壇 1 月份發布的一項調查顯示，41% 的雇主估計到 2030 年因 AI 自動化而裁員。

輝達市值曾短暫達到 4 兆美元，該公司創造的技術為微軟、亞馬遜和 Google 等公司用於營運其 AI 模型和雲端服務的資料中心提供動力。

黃仁勳說：「每個人的工作都會受到影響。一些工作將會消失。許多工作將被創造出來，我希望所有產業的生產力提升能提升整個社會。」

他解釋說，輝達的每位軟體工程師和晶片設計師都使用 AI，他鼓勵甚至「強制要求」使用。

AI 的倫理問題

人工智慧工具，尤其是像馬斯克的 Grok 和 OpenAI 的 ChatGPT 這樣的生成式回應平台，最近面臨了不少爭議。

就在上週，Grok 開始發布貼文，此前馬斯克的 xAI 調整了聊天機器人，允許它向用戶提供更多「政治不正確」的答案。它開始創建反猶太仇恨貼文，以及其他露骨的描述。

xAI 在上週六發表聲明稱，一次「已棄用代碼」的更新使 Grok 容易受到 X 上現有用戶貼文（包括極端主義觀點）的影響。根據 X 的聲明，該代碼現已移除。

黃仁勳評論 Grok 時表示，這可能是因為聊天機器人「還很年輕」，但馬斯克「在 18 個月內與 Grok 取得了巨大進展」。

他說：「當然還有微調、防護措施，這需要時間來完善。」

人們也一直擔心 AI 模型容易出現「幻覺」，這意味著 AI 模型會脫離腳本並散佈不準確的資訊。同樣，由於它們容易受到操縱，一些專家對失去對強大 AI 模型的控制表示擔憂。

但黃仁勳認為，這「幾乎嚇到了」那些不了解 AI 系統如何相互連接以確保技術安全的人。他解釋說，大多數 AI 模型都使用其他 AI 工具來提供資源和事實核查。他補充說，應該建立全球標準和安全規範。

他說：「這將是壓倒性的積極。會造成一些傷害。當它發生時，世界必須立即採取行動，但它將是壓倒性的、令人難以置信的強大。」

AI 應用於醫療保健

黃仁勳表示，AI 模型可以用於治療疾病，透過教導工具關於蛋白質和化學物質的知識，包括化學物質的含義以及它們如何相互作用。

黃仁勳指出，這將類似於藥物發現的過程，但由於所需的資料，它比教導 AI 關於語言更複雜。

他說：「我們不僅會加速藥物發現，還會增進我們對疾病的理解。但隨著時間的推移，我們將擁有虛擬助理研究人員和科學家，幫助我們從根本上治癒所有疾病。我認為那一天即將到來。」

AI 也將有現實世界的實體應用案例。今天的生成模型，例如 Google 的 Veo 3，可以生成物理動作的影片。下一步是創造一個可以完成類似任務（例如拿起一個玻璃杯）的機器人。這個過程將是一個視覺 - 語言 - 動作（VLA）模型，它與大型語言模型（LLM）不同。