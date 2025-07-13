鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 18:30

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穩定幣正深刻影響著「國債」這個美國最傳統的金融工具之一。隨著穩定幣市場的迅速擴張，華爾街正密切關注其對銀行、支付與零售領域的潛在衝擊。

巴隆：穩定幣正在崛起 ，國債投資者應予以關注。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家指出，穩定幣的興起已經直接推動對美國國債的需求上升，近期資金湧入穩定幣市場，更被認為是短期國債殖利率下降的主因之一。

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今年 6 月，美國參議院推動《Genius 法案》，為穩定幣建立監管框架。該法案規定，穩定幣發行方必須以安全且具流動性的資產作為儲備，而美國國債正是主要選擇之一，進一步強化穩定幣與國債市場的連結。

穩定幣巨頭 Circle 與 Tether 持有千億級國債

目前，USDC 發行方 Circle (CRCL-US) 持有約 552 億美元的短期國債與回購協議，並有超過 99% 的收益來自國債利息。

USDT 發行方 Tether 的國債資產則高達 1136 億美元。換言之，每新增一美元穩定幣，發行方就需購買一美元的國債，構成穩定的資金循環。

隨著穩定幣發行規模不斷擴大，對國債的需求也水漲船高。Bernstein 分析師預測，到 2035 年，全球穩定幣供應量將達 4 萬億美元，遠超目前的約 2250 億美元，屆時穩定幣將成為國債市場的核心買盤之一。

國際清算銀行今年指出，穩定幣資金流動對短期國債殖利率已有明顯影響。例如，在五天內有 35 億美元穩定幣資金流入時，三個月期國債殖利率可能在十天內下滑 2 至 2.5 個基點。相反，若穩定幣遭大量拋售，殖利率可能上升 6 至 8 個基點。

研究亦指出，穩定幣對短期國債影響甚鉅，對長期國債則影響有限，使得收益率曲線更為陡峭，投資人也因此需重新衡量風險與資產配置策略。

穩定幣對金融穩定與政策調控構成潛在挑戰

儘管目前短債市場需求仍強勁，但隨著穩定幣影響力日增，聯準會（Fed）調控短期利率的能力可能會受到挑戰。

這種情況類似於 2005 年「格林斯潘之謎」（Greenspan conundrum），當時聯準會升息，卻無法拉高長債殖利率。

此外，研究人員警告，若出現大規模的穩定幣贖回潮，恐使短期國債殖利率劇烈波動，進而危及金融穩定與市場秩序。

評級機構穆迪報告則指出，目前穩定幣市場高度集中在 Tether 與 Circle 兩家公司，合計市佔率高達 90%。這種集中化代表，一旦任一公司出現流動性問題，對整體市場的衝擊將被放大。