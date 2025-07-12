比特幣再創歷史新高！比特幣現貨ETF連兩日吸金破10億美元寫新紀錄

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 21:40

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受比特幣價格強勢上漲帶動，美國現貨比特幣指數股票型基金（ETF）本週創下歷史新高。根據 Farside 數據，截至週五（11 日）收盤，11 檔在美上市的比特幣 ETF 合計錄得約 10.3 億美元淨流入。

比特幣現貨ETF連兩日吸金破10億美元寫新紀錄。(圖：Shutterstock)

這是繼週四（10 日）創下 11.7 億美元之後，實現首次連續兩日淨流入超過 10 億美元的紀錄，也是自 2024 年 1 月美國監管機構批准首批比特幣現貨 ETF 以來，首度出現連續兩天單日淨流入超過 10 億美元。

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NovaDius Wealth Management 總裁 Nate Geraci 指出，自產品推出以來，單日資金淨流入超過 10 億美元的交易日僅出現過七次，而最近兩天就占據其中兩次。

過去的單日淨流入高峰出現在 2024 年 11 月 7 日美國總統大選當天，當日資金淨流入達 13.7 億美元。

在資金大量湧入的同時，比特幣價格亦同步刷新歷史新高。根據 CoinMarketCap 數據，週三（9 日）比特幣現貨價格首次突破 11.2 萬美元，週五更攀升至 118,780 美元，過去七日內累積漲幅高達 8.85%。

在 ETF 強勢資金挹注下，本週總淨買入金額高達 27.2 億美元。

Bitwise Invest 首席投資官 Matt Hougan 指出，僅週四一天，比特幣網路新增供應僅 450 枚，但比特幣 ETF 卻買入近 1 萬枚，形成嚴重的供需錯配。加密公司 Jan3 指出，當日 ETF 購買需求為礦工供應量的 22 倍。

不過，Jan3 執行長 Samson Mow 也警告稱：「這種需求在當前價格水準下是不可持續的。」

本波漲勢也帶動貝萊德 (BLK-US) 旗下比特幣 IBIT(IBIT-US) ETF 資產管理規模於週四突破 800 億美元大關。根據 ETF 分析師 Eric Balchunas 統計，IBIT 僅用 374 天便達成此里程碑，成為史上達標最快的 ETF 產品。

此外，IBIT 的年化收入已超越貝萊德另一旗艦產品 iShares Core S&P 500 ETF (IVV-US) ，躍升為公司最重要的獲利來源之一。