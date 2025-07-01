高盛警告Circle估值泡沫！三大風險恐重創「穩定幣第一股」前景

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 16:40

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繼摩根大通將「穩定幣第一股」 Circle (CRCL-US) 的目標價設定為 80 美元後，高盛也發布對該公司的首度分析報告，給予「中性」評級，並設下 83 美元目標價。

高盛警告Circle估值泡沫。(圖：Shutterstock)

相較當前股價，高盛預期 Circle 將面臨 54% 的下行風險，並直指：「Circle 估值嚴重高估，面臨多重獲利壓力。」

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儘管 Circle 業務成績亮眼，但高盛針對其未來發展提出三大風險警訊，包括包括估值過高、降息衝擊與激烈競爭，對該股維持觀望甚至偏空態度：

風險一：Circle 估值過高，市盈率遠超產業水準

高盛指出，Circle 目前的前瞻市盈率高達 145 倍，遠高於產業平均 35 倍。即使高盛以頂格的 60 倍市盈率進行評估，依然預示 Circle 仍有超過五成的跌幅空間。

風險二：Circle USDC 利息收益恐受降息衝擊

Circle 主要利潤來源為 USDC 儲備資產的利息收入，因此對美聯儲的利率政策高度敏感。

高盛估算，每降息 25 個基點將導致 Circle 營收減少 5.5%、EPS 下滑 10.5%。目前市場預期 2025 到 2026 年間可能有多達 5 次降息，若實現將重創 Circle 的獲利能力。這一觀點也被《彭博》和《CoinDesk》最新報導證實。

Circle 財務長 Jeremy Fox-Geen 近期更是坦言：「如果利率下行，公司將必須大幅依賴非儲備收入，例如支付和交易服務。」

風險三：Circle 產品替代威脅與分銷成本上升

面對 Paypal (PYPL-US) USD（PYUSD）、USDT 與新興代幣化貨幣基金的崛起，Circle「無收益型」的 USDC 面臨客戶流失風險。

此外，Circle 為留住客戶，不得不將 61% 儲備利潤分享給合作夥伴，如 Coinbase、Binance 等，此成本預期還將上升，壓縮整體獲利空間。

Circle 跨境支付潛力大，商業化仍待時日

高盛指出，儘管 Circle 在跨境支付領域具長期潛力，但短期內可能無法實現盈利。

Circle 推出的跨境支付網路（CPN）於 2025 年 5 月完成首筆交易，但尚未突破外匯兌換、合規與資金交付問題。

儘管 Circle 正與 Visa (V-US) 與 Worldpay 洽談合作，嘗試將 CPN 接入主流支付系統，但高盛強調：「即便 Circle 成功商業化，也要等到 2027 年後，才可能對營收有實質貢獻。」

Circle 市占面臨挑戰、穩定幣市場白熱化

穩定幣產業競爭也正日益白熱化。目前 Tether（USDT）仍佔據超過 65% 全球市占，PayPal（PYUSD）則憑藉廣泛用戶基礎快速擴張。