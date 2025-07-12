歐盟回應川普：美國徵收30%關稅損害雙方利益 將繼續努力達成協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-12 22:37

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美國總統川普周六（12 日）在社交平台 Truth Social 上發布致歐盟信函，宣布 8 月 1 日起美國將對歐盟輸美產品徵收 30% 關稅，歐盟稱美方此舉損害雙方利益，將繼續努力達成協議。

歐盟執委會主席馮德萊恩。（圖：Shutterstock）

歐盟執委會主席馮德萊恩周六發表聲明，稱美國對歐盟出口產品徵收 30% 關稅將破壞大西洋兩岸重要供應鏈，損害雙方的企業、消費者和患者利益。

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馮德萊恩說，在全球範圍內，很少有經濟體能夠與歐盟在開放程度和遵守公平貿易規則方面相匹敵。歐盟始終致力於通過談判解決與歐美分歧。

馮德萊恩表示，歐盟仍然準備繼續努力，在 8 月 1 日前達成協議。與此同時，歐盟將採取一切必要措施，維護歐盟利益，包括在必要時採取相應反制措施。

「多年來，我們一直在討論美歐貿易關係，並得出結論，即美國必須擺脫由歐盟關稅、非關稅政策和貿易壁壘造成的長期、巨大且持續的貿易逆差。」川普周六在信中向馮德萊恩表示。

川普說：「不幸的是，我們的關係遠非互惠互利。」

川普放話，歐盟必須向美國提供完全開放的市場准入，且不徵收報復性關稅。他說：「無論你們選擇提高多少關稅，我方將在 30% 基礎上再加收同樣關稅。」

近日川普先後致信 20 多個國家領袖，稱將從 8 月 1 日起對這些國家徵收新關稅。

川普周四對《NBC News》表示，他計劃對多數貿易夥伴徵收 15% 或 20% 的統一關稅。