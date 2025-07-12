鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 20:10

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儘管美國總統川普對多國寄出關稅信、加徵關稅引發不滿，但緬甸軍政府領導人敏昂萊大將（Min Aung Hlaing）卻公開表示，對於收到川普加徵關稅的官方信函感到「榮幸」，令人錯愕。

緬甸「感謝」川普40％關稅信！軍政府視為「榮譽」、藉機呼籲解除制裁。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，川普的信被解讀為美方對軍政府的「認可」。敏昂萊強調，這封信是一種「鼓舞人心的邀請」，鼓勵軍政府繼續參與美國經濟。他甚至表示，如有需要，將儘快派遣高層談判代表團前往美國展開協商，藉此強化雙邊互動。

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川普於本週寄出信函，宣布自 8 月 1 日起，將對緬甸出口至美國的商品課徵高達 40% 的關稅。

緬甸官方媒體《緬甸新光》援引敏昂萊言論，大讚川普「以真正的愛國精神，帶領國家走向繁榮，展現出強有力的領導，並持續致力於在全球舞台上促進和平。」

同時，敏昂萊也趁此機會呼籲美國解除對緬甸的經濟制裁，聲稱相關限制「阻礙雙方人民的共同繁榮與利益」。

他還感謝川普政府對部分美國媒體與資金的管控，暗指過去川普削減對《自由亞洲電台》與《美國之音》等媒體的資助，聲稱這「有時會加劇現有的衝突」。

截至目前，《CNN》仍未獲美國駐緬甸大使館回應此信件的遞送方式或是否代表華府對軍政府立場有所改變。

緬甸軍政府政變後遭國際孤立 藉機要求解除制裁

自 2021 年緬甸軍方發動政變推翻民選政府以來，該國爆發激烈內戰，數個民族武裝與民主派聯盟與軍方交戰至今。

聯合國和其他人權組織指責緬甸軍方在竭力保住權力之際犯下戰爭罪。

包括美國、英國和歐盟均對緬甸軍方實施制裁，並試圖限制與國際舞台代表的接觸。華盛頓和大多數西方國家已不再在緬甸派駐正式授權的大使，執政的緬甸將軍們長期以來對此感到不滿。

緬甸軍政府試圖將政變合理化 援引 2020 美國選舉舞弊說法

敏昂萊進一步將 2020 年緬甸大選與美國同年選舉相提並論。他聲稱緬甸當年選舉也存在「重大舞弊與嚴重違規」，企圖以川普對美國選舉的爭議說法為自己的政變行動辯護。

事實上，2020 年緬甸大選由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）大勝軍方支持政黨，國際觀察團體普遍認為選舉「大致自由且公平」。然而軍方旋即指控選舉舞弊並發動政變，結束了 10 年的民主改革。