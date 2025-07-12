Google搶AI人才！挖角Windsurf創辦人與團隊、強化代理程式設計技術

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 19:40

‌



Google (GOOGL-US) 於週五（11 日）宣布，與人工智慧（AI）程式設計新創 Windsurf 達成重要協議，成功挖角 Windsurf 共同創辦人兼執行長 Varun Mohan，在 AI 人才爭奪戰中再添一筆，進一步加強旗下 DeepMind 在代理程式設計（agentic coding）領域的競爭力。

Google搶AI人才！挖角Windsurf創辦人與團隊。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，作為交易的一部分，Google 還將聘請 Windsurf 的其他高級研發人員。知情人士透露，Google 此次並未直接投資 Windsurf，而是取得部分技術的非獨家授權，並支付高達 24 億美元的授權費用及員工補償費用。Windsurf 仍保有向其他企業授權技術的自由。

‌



Google 發言人表示：「我們歡迎 Windsurf 頂尖 AI 程式設計人才加入 Google DeepMind，攜手推動代理程式設計的技術創新，並將 Gemini 技術優勢帶給全球軟體開發者。」

Windsurf 新任臨時執行長 Jeff Wang 透露，另一位聯合創辦人 Douglas Chen 也將隨團隊加入 Google，雙方的合作標誌著 AI 人才挖角競爭的持續升溫。

這並非 Google 首次透過人才併購策略擴展 AI 技術團隊。去年，Google 就曾挖角 Character.AI 核心成員，與 Meta(META-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭一樣，Google 正透過併購和招募持續強化 AI 領域實力。

據悉，早在 Google 與 Windsurf 合作前，OpenAI 曾計劃以 30 億美元收購 Windsurf，但因獨家協商期限屆滿未果，Windsurf 最終選擇加入 Google 陣營。

除 Google 外，Meta 近期也積極挖角 OpenAI 人才，並以逾 140 億美元投資 Scale AI，顯示各大科技公司對 AI 人才的爭奪日趨激烈。

Windsurf 今年因推廣「vibe coding」概念而受到矚目，此技術可幫助開發者及非程式背景用戶輕鬆利用 AI 工具撰寫程式碼，促進公司營收成長，也帶動整體市場估值提升。