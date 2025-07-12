印度空難原因出爐！波音787疑引擎切斷釀墜機 排除波音、通用電氣責任

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 16:00

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印度事故調查局（AAIB）於週六（12 日）公布上月印度航空（Air India）造成、260 人罹難的空難初步報告，指出幾乎同時切換的引擎燃油切斷開關，可能是導致飛機墜毀的關鍵原因。

印度空難原因出爐！波音787疑引擎切斷釀墜機。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，報告指出，在該架飛機上兩個引擎的燃油開關幾乎同時從「運行」切換到「切斷」，導致飛機失去動力，但並未說明這些開關在飛行過程中，是如何切換到切斷位置的。

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航空專家指出，該開關通常只會在引擎火災或停機狀態下啟動，因為切換到切斷位置幾乎會立即切斷引擎，在飛行中被切斷極不尋常，且也未發現當時有任何緊急情況需要關閉引擎。

同時，AAIB 也暗示波音 (BA-US) 和引擎製造商通用電氣 (GEC-US) 對這起事故似乎不負有責任，使美國國家運輸安全委員會（NTSB）則發表聲明指出，目前無需針對波音 787 或通用電氣提出操作建議或修正措施。

監視器畫面顯示，該架飛機備用電力裝置「衝壓空氣渦輪（ram air turbine）」自動展開，顯示引擎可能已完全喪失動力。該班機於 2025 年 6 月 12 日清晨起飛不久，便迅速失去推力並下墜。

座艙語音記錄器顯示，一名機師在墜機前問另一人：「你為什麼切掉燃油？」對方則回答：「我沒有。」但報告未透露是哪位飛行員發出「Mayday」訊號，也未具名對話者。

根據印度政府資料，該架飛機機長 Sumeet Sabharwal（56 歲）擁有 15,638 小時飛行經驗，亦是印度航空的教官；副駕駛 Clive Kunder（32 歲）則累積 3,403 小時飛行經驗。報告尚未確認是誰操作了燃油切斷開關，亦未排除技術故障。

儘管飛行中開關切至「切斷」位置，但報告指出，墜機殘骸中兩個燃油開關最終為「運行」狀態，並發現引擎曾短暫重新點火，顯示機組可能試圖緊急重啟系統但已無力回天。

印度航空對調查表示全力配合，但暫未進一步評論。美國聯邦航空總署（FAA）則承諾持續追查事實，並迅速處理潛在風險。波音也強調將繼續支援調查與協助客戶印度航空。通用電氣航空部門則尚未對外回應。