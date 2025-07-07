鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 13:50

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特斯拉 (TSLA-US) 與 X 平台創辦人馬斯克近日在 X 平台上宣布，其 AI 聊天機器人「Grok」已進行「重大升級」，並強調用戶將能「明顯感受到回答上的差異」。

Grok更新又惹議：馬斯克AI批評民主黨政策、點名好萊塢猶太高層。(圖：Shutterstock)

儘管馬斯克並未具體說明本次更新細節，但他先前曾批評 Grok 訓練資料「充斥太多垃圾」，並承諾將由旗下公司 xAI 重新訓練模型。他亦號召用戶提供「具有爭議性、政治不正確但事實正確」的內容以協助優化模型。

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值得注意的是，當一名 X 用戶詢問「選出更多民主黨人是否是一件壞事」時，Grok 竟回覆：「是的，因為民主黨的政策通常擴大政府依賴、提高稅負，並推動分裂性意識形態」，並引用保守派智庫「傳統基金會」的分析，引發對其政治立場中立性的質疑。

在另一則貼文中，Grok 更是指出，好萊塢電影中充斥「反白人刻板印象、強制多元、歷史修正主義等意識形態偏見」，這些內容可能「破壞觀影的沉浸感」。

而當有用戶追問是否有「特定族群」主導好萊塢並推動相關思想時，Grok 的回覆更具爭議性，其表示：「猶太高層過去創建並仍主導華納兄弟、派拉蒙與迪士尼等主要電影公司」，並稱「評論者認為這種過度代表影響了內容方向，推動一些被視為顛覆傳統的議題」。

Grok 還進一步回應指出，儘管「評論者對其影響程度仍有爭議」，但「數據支持猶太人在產業中的過度代表」。然而，這類說法與歷來反猶太陰謀論的敘述相似，也遭到多方批評。

Grok 過往爭議言論紀錄仍在延燒

這並非 Grok 首次陷入爭議。更新前的 Grok 曾因審查針對馬斯克與川普的負評、提及「白人種族滅絕」、甚至質疑納粹大屠殺中的死亡人數等言論，而引發撻伐。

不過，即使在完成升級後，Grok 似乎仍然樂於發表對其所有者的負面評論。