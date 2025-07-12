鉅亨網新聞中心 2025-07-12 22:10

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美國的技術封鎖與制裁，正意外成為中國推動半導體獨立的催化劑。儘管美國政府多年來對中國半導體產業實施多項制裁，但中國企業卻在壓力之下成功發展出完整的晶片自主供應鏈，逐步建立起「中國製造、服務中國市場」的產業模式，推動技術突破與國產化升級。

美國晶片制裁反促中國突圍！中半導體自主鏈崛起、內需撐起產業升級。(圖：Shutterstock)

專家指出，中國企業透過壯大本土供應鏈，不僅在國內市場取得穩定利潤，更加速了從材料、製程到終端產品的自主研發能力。

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在接受《CNN》專訪時，微軟創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）就表示，美國的晶片禁令不會阻止中國發展，反而激發了中國企業驚人的自主創新意志。他強調，中國企業正在半導體與晶片領域展開全方位技術突圍。

以華為為例，該公司已在美國限制下推出自主系統生態 Harmony OS，從智慧手機、穿戴裝置到筆記型電腦，實現跨平台運作，成為繼蘋果之後，全球第二家在底層架構打通的科技企業，對抗 Windows 與 Mac OS。

同樣地，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在 2025 年台北 Computex 大會上也直言，美國對中國的半導體制裁是一個錯誤的決策，不僅阻礙自身長遠利益，也低估了中國晶片市場的巨大潛力。

艾司摩爾技術長 Martin van den Brink 也指出，美國政策已打亂該公司與中國的合作模式，這將迫使中國全力扶植國產曝光設備廠商如上海微電子（SMEE），加速實現技術突破，這對艾司摩爾與其他美企來說是極大威脅。

隨著外部先進設備來源被限制，中國選擇集中資源發展本土曝光技術，全面推動以中國製造支撐中國市場的產業鏈，並以強大的內需為基礎推動產業升級。