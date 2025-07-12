川普可能加碼關稅？研究機構：市場、股市無反應恐成默許訊號

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 16:30

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根據研究機構 Wolfe Research 最新分析，儘管美國總統川普近期頻頻釋出提高關稅的訊號，包括對加拿大提案徵收 35% 關稅，以及考慮調高基準關稅稅率，美股卻持續創歷史新高，這可能讓市場在無意中給予川普「默許」，助長他進一步推動更激進的貿易政策。

川普或加碼關稅？研究機構：市場、股市無反應恐成默許訊號。(圖：Shutterstock)

Wolfe 分析指出，川普公開表示：「15% 至 20% 的基礎關稅是可以承受的，因為市場接受度高，股市今天又創新高。」這強化了市場穩定反而助長政策升級的觀點。Wolfe 認為，當市場沒有出現恐慌反應時，川普將視為加碼空間。

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Wolfe 並指出，截至目前川普的威脅未曾引起市場大幅拋售。目前川普已經針對 23 個國家發出加徵關稅的警告信，涵蓋每年價值約 600 億美元的進口產品，同時已宣布對銅課徵 50% 關稅，甚至提出對藥品徵收高達 200% 稅率的可能性。

Wolfe 警告：「除非市場出現強烈反應迫使川普退讓，否則他將繼續推進，部分新關稅極可能於 8 月 1 日正式生效。」

此外，Wolfe 指出，針對亞洲出口國與中小型貿易夥伴的關稅，若不包括那些已在談判中或已達成貿易協議的貿易夥伴，可能不會對市場造成重大衝擊。

Wolfe 還表示，如果將這類產品的關稅從 10% 提高到 20%，將增加約 600 億美元的收入。

最後，Wolfe 解讀《華爾街日報》先前報導指出，川普一度在幕僚建議下延後部分關稅實施時機，但這其實更加凸顯其鷹派傾向。