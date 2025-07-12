美國對加拿大徵收35%關稅 專家：川普創造新談判籌碼

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-12 13:03

‌



當地時間 7 月 10 日，美國總統川普宣布，8 月 1 日起對加拿大進口商品徵收 35% 關稅，稅率高於美方此前經宣布的 25%。

美國總統川普宣布，8月1日起對加拿大進口商品徵收35%關稅，稅率高於美方此前宣布的25%。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周六（12 日）報導，廣東外語外貿大學加拿大研究中心兼職研究員、國際政治風險分析師劉江韻表示，此舉可能是川普對加拿大乘勝追擊。

‌



此前在川普停止談判的威脅下，加拿大迅速取消原定對美企徵收的數位服務稅，讓川普認為威脅策略奏效，現以更高關稅逼加拿大再次讓步。

劉江韻說，這一說法也顯示加美貿易談判已經進入深水區，雙方很可能在乳製品、鋼鋁關稅等核心問題上僵持不下，為此川普主動提高關稅，為創造新談判籌碼。

可以看到，川普在致加拿大的信函中指責加拿大未能阻止芬太尼流入美國，反而對美徵收報復性關稅，並表示美國與加拿大的貿易逆差對美國經濟和國家安全構成重大威脅。

川普還威脅，若如果加拿大採取報復行動，提高對美關稅，美國將在 35% 的關稅基礎上加徵關稅。

川普也表示，若加拿大公司決定在美國本土製造產品，美方不會對這類產品加徵關稅，並將「竭盡全力…… 在幾星期之內」批准相關產品生產許可。