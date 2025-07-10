鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-10 16:30

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隨著美元兌日元上漲，以及美國利率上升增強了美債的吸引力，管理​​1.7 兆美元資產的日本政府退休投資基金（GPIF）對美國公債的投資增至 10 年來的最高水準。

日本退休基金增持美債至10年高點 占外債一半。(圖:shutterstock)

截至 3 月份，GPIF 持有的外國債券中，51.8% 為美國公債，這是自 2015 年有數據以來的最高水準。機構分析該基金的數據顯示，GPIF 持有此類債務的比例高於一年前的 49.4%。

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在截至 3 月 31 日的財年中，美元兌日元匯率飆升至近 40 年最高，受美日兩大經濟體之間巨大利差的推動，進一步提高了美國資產的報酬率。

野村證券駐東京的高級利率策略師 Naokazu Koshimizu 表示，這次的不同之處在於，美國利率上升，日元同時走弱。這為無需貨幣對沖即可投資美國公債創造了非常有利的環境。

GPIF 是全球最大的國家退休基金之一，在美國總統川普 4 月宣布對關稅計劃前，提高了其美債的配置。然而，關稅戰引發投資者對持有美國資產的疑慮，但彭博美債債指數自此之後基本保持不變，而美元兌日元則下跌了 2% 以上。

Koshimizu 估計，一旦聯準會開始降息，對美債債的需求將會增加，尤其是日本的人壽保險公司和銀行，而退休基金對美債的配置將保持穩定。