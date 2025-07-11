鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至11.24元，預估目標價為282.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.04元上修至11.24元，其中最高估值12.91元，最低估值10.35元，預估目標價為282.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.91(12.91)
|21.14
|28.04
|最低值
|10.35(10.35)
|15.06
|19.75
|平均值
|11.4(11.35)
|17.2
|22.83
|中位數
|11.24(11.04)
|15.95
|20.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.83億
|45.30億
|54.30億
|最低值
|30.80億
|38.22億
|43.77億
|平均值
|32.11億
|40.26億
|47.28億
|中位數
|31.67億
|39.39億
|43.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.22
|17.08
|11.61
|6.37
|9.08
|營業收入
|22.84億
|33.07億
|27.79億
|24.43億
|29.96億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾EVR-US的目標價調升至257元，幅度約7.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至11.04元，預估目標價為234.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至10.7元，預估目標價為232.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾EVR-US的目標價調升至232元，幅度約4.27%
下一篇