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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至11.24元，預估目標價為282.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.04元上修至11.24元，其中最高估值12.91元，最低估值10.35元，預估目標價為282.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.91(12.91)21.1428.04
最低值10.35(10.35)15.0619.75
平均值11.4(11.35)17.222.83
中位數11.24(11.04)15.9520.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.83億45.30億54.30億
最低值30.80億38.22億43.77億
平均值32.11億40.26億47.28億
中位數31.67億39.39億43.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2217.0811.616.379.08
營業收入22.84億33.07億27.79億24.43億29.96億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

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