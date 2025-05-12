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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至11.04元，預估目標價為234.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.7元上修至11.04元，其中最高估值12.55元，最低估值10.13元，預估目標價為234.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.55(12.55)17.9422.98
最低值10.13(9.4)13.9618.2
平均值11.08(10.77)15.4420.53
中位數11.04(10.7)15.1920.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.02億39.39億47.27億
最低值30.12億35.84億41.57億
平均值31.66億38.06億43.86億
中位數31.67億38.65億42.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2217.0811.616.379.08
營業收入22.84億33.07億27.79億24.43億29.96億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

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