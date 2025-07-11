鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌(CAG-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為21.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.16元下修至1.77元，其中最高估值2.28元，最低估值1.73元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.28(2.45)
|2.43
|2.23
|2.37
|最低值
|1.73(1.91)
|1.77
|2.04
|2.37
|平均值
|1.91(2.18)
|2.03
|2.14
|2.37
|中位數
|1.77(2.16)
|1.96
|2.11
|2.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|116.80億
|115.96億
|117.85億
|116.70億
|最低值
|110.89億
|108.73億
|112.53億
|116.70億
|平均值
|113.15億
|112.30億
|114.04億
|116.70億
|中位數
|112.74億
|112.08億
|113.42億
|116.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.66
|1.84
|1.42
|0.72
|2.40
|營業收入
|111.85億
|115.36億
|122.77億
|120.51億
|116.13億
詳細資訊請看美股內頁：
康尼格拉品牌(CAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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