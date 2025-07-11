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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌(CAG-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.16元下修至1.77元，其中最高估值2.28元，最低估值1.73元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.28(2.45)2.432.232.37
最低值1.73(1.91)1.772.042.37
平均值1.91(2.18)2.032.142.37
中位數1.77(2.16)1.962.112.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值116.80億115.96億117.85億116.70億
最低值110.89億108.73億112.53億116.70億
平均值113.15億112.30億114.04億116.70億
中位數112.74億112.08億113.42億116.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.661.841.420.722.40
營業收入111.85億115.36億122.77億120.51億116.13億

詳細資訊請看美股內頁：
康尼格拉品牌(CAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAG

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