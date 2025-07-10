鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾EVR-US的目標價調升至257元，幅度約7.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)提出目標價估值：中位數由240元上修至257元，調升幅度7.08%。其中最高估值331元，最低估值194元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予艾弗考爾評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。
艾弗考爾今(10日)收盤價為293.39元。近5日股價上漲7.08%，標普指數上漲0.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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