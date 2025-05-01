鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至10.7元，預估目標價為232.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.05元上修至10.7元，其中最高估值12.55元，最低估值9.4元，預估目標價為232.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.55(11.03)
|17.94
|22.98
|最低值
|9.4(8.36)
|13.6
|14.11
|平均值
|10.77(9.9)
|15.26
|18.92
|中位數
|10.7(10.05)
|15.25
|19.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.02億
|39.39億
|47.27億
|最低值
|30.12億
|35.84億
|38.01億
|平均值
|31.54億
|37.56億
|42.39億
|中位數
|31.45億
|37.40億
|42.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.22
|17.08
|11.61
|6.37
|9.08
|營業收入
|22.84億
|33.07億
|27.79億
|24.43億
|29.96億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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