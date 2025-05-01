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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至10.7元，預估目標價為232.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.05元上修至10.7元，其中最高估值12.55元，最低估值9.4元，預估目標價為232.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.55(11.03)17.9422.98
最低值9.4(8.36)13.614.11
平均值10.77(9.9)15.2618.92
中位數10.7(10.05)15.2519.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.02億39.39億47.27億
最低值30.12億35.84億38.01億
平均值31.54億37.56億42.39億
中位數31.45億37.40億42.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2217.0811.616.379.08
營業收入22.84億33.07億27.79億24.43億29.96億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

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