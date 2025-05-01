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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾EVR-US的目標價調升至232元，幅度約4.27%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)提出目標價估值：中位數由222.5元上修至232元，調升幅度4.27%。其中最高估值240元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予艾弗考爾評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

艾弗考爾今(1日)收盤價為205.29元。近5日股價上漲4.27%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EVR市場預估目標價

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