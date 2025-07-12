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鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至3.91元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.97元下修至3.91元，其中最高估值5.17元，最低估值3.11元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.17(5.17)6.878.955.1
最低值3.11(3.11)2.113.823.99
平均值3.97(3.99)4.395.494.71
中位數3.91(3.97)4.34.944.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值175.89億184.44億198.03億176.73億
最低值161.48億151.77億170.58億176.73億
平均值167.71億169.84億180.26億176.73億
中位數168.94億170.38億176.22億176.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.124.199.125.844.56
營業收入43.51億137.50億198.27億151.40億155.67億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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