高盛：不確定性比川普關稅實際稅率更傷市場

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-11 20:25

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根據《商業內幕》周五 (11 日) 報導，高盛分析師認為，川普對亞洲貿易夥伴課徵關稅的威脅，對區域市場造成的衝擊可能不如投資人最初擔心的嚴重。分析師指出，政策不確定性才是最大問題，一旦明朗化反而可能是市場利多。

高盛分析師認為，關稅政策的不確定性才是投資人最大憂慮。(圖:Shutterstock)

高盛認為，市場不確定性才是投資人最大的擔憂。分析師指出：「市場表現已深受關稅水準不明確、政策方向反覆變動的衝擊。」他們進一步表示，如果關稅制度穩定可預期，反而可能讓投資人更願意進場。

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川普已對約二十多國發出通牒，若無法在 8 月 1 日前達成新貿易協定，就將對這些國家的商品開徵新關稅。

高盛分析師表示，考慮到各地區和產業間的差異，美國關稅的影響可能不如擔心的那麼嚴重。

在亞洲股市中，台灣、南韓和日本對美國市場的依賴度最高。相較之下，東南亞市場和以內需為導向的產業，包括公用事業、銀行、電信和房地產等受影響程度要低得多。因此，各地區受到的關稅衝擊程度會有很大差異。

不過，經濟下行風險仍然存在。高盛分析顯示，關稅每增加 5 個百分點，區域獲利可能下降 1%。

分析師表示，各市場的獲利預測會受到三個因素影響：對美國市場的依賴程度、關稅能否轉嫁給消費者，以及上市公司受國內經濟成長影響的敏感度。

美國短期利率走低和美元疲弱可能部分抵消關稅衝擊。聯準會寬鬆政策可能推動投資人轉向亞洲高收益資產。美元走弱也有助於仰賴美元借款的亞洲企業，間接支撐成長。