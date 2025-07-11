鉅亨網編輯林羿君 2025-07-11 17:00

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摩根大通銀行 (JPM-US) 本週發布最新研報指出，2025 年下半年美國股市預計將流入 5,000 億美元的資金，其中絕大部分將來自散戶，這股強勁的購買力有望推動美股再上漲 5% 至 10%。

美股散戶火力不減 小摩估下半年還會灌入3600億美元。(圖:shutterstock)

該報告強調，散戶將是今年美股購買力的核心引擎，其持續的資金投入預計將成為下半年市場的主要支撐。

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摩根大通的預測模型顯示，2025 年全年散戶對股票基金的淨買進總額預計將達到 6,300 億美元。截至目前，上半年已累計流入約 2,700 億美元，這意味著在今年剩餘的時間裡，預計還有高達 3,600 億美元的資金將來自散戶。

報告特別指出，近期 5 月和 6 月散戶買進力道減弱的現象無需過度擔憂，這主要是由於散戶在 3 月和 4 月市場下跌時大舉抄底（包括買入槓桿 ETF），隨著市場 V 型反彈，尤其是一些 3 倍槓桿的納斯達克 ETF 價格幾乎翻倍，散戶進行獲利了結是自然行為。

摩根大通認為，這僅是階段性的獲利回吐，而非投資行為的根本轉變，並預期散戶將從 7 月起恢復購買。

此外，儘管對沖基金等機構投資者的增持空間已然有限，且退休基金等仍在結構性賣出股票，但散戶、風險平價基金和平衡型共同基金的潛在買盤力量強大，足以抵消這些賣壓，並為市場提供上行動能。

此外，若美元回穩，先前「罷免」美股的海外資金可能回流，進一步增添市場火力。

機構投資人增持空間有限 海外機構賣壓持續

報告也深入分析了機構投資人的部位情況，結論是大部分機構已處於高檔運作狀態，進一步大幅加碼的空間不大。同時，海外機構的結構性拋售，在一定程度上打壓了美股走勢。

數據顯示，無論是股票多空對沖基金，還是 TMT 產業（科技、媒體和電信）的避險基金，其股票貝塔敞口在 4 月就已經恢復正常水平，目前繼續提升的空間很小。同樣，無論是自由裁量型宏觀對沖基金，還是系統性宏觀對沖基金（如 CTA），在經歷了 4 月份的虧損後，已於 5 月和 6 月迅速回補空頭並建立多頭部位。

目前，它們在美國股市的部位已經處於高位，與去年底的水平相當。標普 500 和納斯達克股指期貨的部位代理指標也已回升至或超過了今年 2 月的高點。

因此，摩根大通認為，這些宏觀或股票多空對沖基金在下半年難以成為推動市場上行的主要力量。唯一的例外可能是股票量化基金，它們在 5 月和 6 月降低了股票貝塔，因此仍有加倉空間。

摩根大通表示，退休基金和保險公司這類機構是股票的長期結構性賣家，它們傾向於將資產從股票轉向固定收益。2024 年，它們淨賣出了約 4550 億美元的股票。摩根大通預計，2025 年它們將繼續淨賣出約 3,600 億美元，與過去十年的平均水準基本一致。

下半年潛在買入力量 還有三個

報告也指出，除了散戶之外，風險平價基金、美國平衡型共同基金和海外投資者資金被認為是下半年潛在的買入力量：

風險平價基金： 報告估算，這類基金的股票貝塔已從 4 月初的 0.35 降至目前的 0.2。如果其部位回歸至 2015 年以來的平均值（約 0.33），則意味著在 2025 年剩餘時間裡將有約 450 億美元的淨買入。

美國平衡型共同基金： 這類基金的股票貝塔目前為 0.52，也低於 4 月初的 0.56。若其貝塔向長期平均 0.6 回歸，將可能在 2025 年下半年帶來約 5,600 億美元的淨購買。

外國投資者： 外國實體投資者，包括非美國散戶投資者，自 2 月以來已連續 5 個月對美股採取「買家罷工」策略。摩根大通認為這種「抵制」美股的行為不可持續，因為投資人無法避開標普 500 或科技七巨頭這一全球股市最大且最重要的成長類股。如果美元企穩，外國實體投資人恢復購買美股，這可能在 2025 年下半年為美股帶來 500 億至 1,000 億美元的買進資金流。