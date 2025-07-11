比特幣創歷史新高突破11.8萬美元 與輝達、科技股走勢共舞

科技股為主的 那斯達克綜合指數 也同步創高， 加密貨幣 分析師 Nic Puckrin 指出， 比特幣 與科技股的高度相關性仍在持續。

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今年迄今，比特幣已上漲約 21%，部分歸因於川普政府的加密貨幣友好政策，包括建立戰略比特幣儲備。儘管過去兩個月比特幣在 10000 美元 的狹窄區間內交易，波動性異常穩定，Puckrin 預計本輪漲勢中，在 115,000 美元 附近恐有獲利了結。他認為這僅是壓力釋放，而非市場期待的「最終大漲」。