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比特幣創歷史新高突破11.8萬美元 與輝達、科技股走勢共舞

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


比特幣價格周五 (11 日) 再創歷史新高，突破 118,000 美元。此漲勢與人工智慧巨頭輝達 (NVDA-US) 衝上 4 兆美元市值同步，顯示加密貨幣與科技的關聯性。

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比特幣創歷史新高突破11.8萬美元 與輝達、科技股走勢共舞(圖:shutterstock)

科技股為主的那斯達克綜合指數也同步創高，加密貨幣分析師 Nic Puckrin 指出，比特幣與科技股的高度相關性仍在持續。


今年迄今，比特幣已上漲約 21%，部分歸因於川普政府的加密貨幣友好政策，包括建立戰略比特幣儲備。儘管過去兩個月比特幣在 10000 美元 的狹窄區間內交易，波動性異常穩定，Puckrin 預計本輪漲勢中，在 115,000 美元 附近恐有獲利了結。他認為這僅是壓力釋放，而非市場期待的「最終大漲」。

比特幣此次突破，恰逢國會即將於 7 月 14 日啟動「加密周」。立法者將辯論可能定義產業監管框架的一系列法案。

Kaiko 執行長 Jesse Jarvis 認為，有利的監管結果可加速機構資金流入，鞏固比特幣作為宏觀資產的角色，並增強對合規加密平台的信心。

眾議院將審議已於參議院通過的穩定幣聯邦框架法案——GENIUS 法案。穩定幣發行商 Circle (CRCL-US) 及交易平台 Robinhood (HOOD-US)、Coinbase (COIN-US) 股價也都出現上漲。

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比特幣加密貨幣科技股輝達穩定幣新高

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NASDAQ20630.67+0.09%
輝達164.1+0.75%
Circle Internet Group, Inc. Class A202.9+1.11%
Robinhood Markets Inc - Class A98.7+4.40%
Coinbase Global Inc - Class A388.96+4.04%
比特幣117958.14+6.38%

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