比特幣連兩日破紀錄 衝上11.38萬美元歷史新高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-11 04:35

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比特幣周四 (10 日) 再創歷史新高，延續前一天的氣勢衝上 113,863.18 美元。投資人湧入風險資產並回補空頭部位，推動這波加密貨幣龍頭的強勁漲勢。

比特幣周四再創歷史新高，盤中一度飆升至113,863美元。(圖:Shutterstock)

根據《CNBC》報導，CoinGlass 數據顯示，周四下午，比特幣在 24 小時內於中心化交易所出現約 3.18 億美元的空頭回補，推升比特幣價格。

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其他加密貨幣同步走高

除比特幣外的其他加密貨幣連續第二天同步上漲，許多投資人原本已對這些幣種今年表現失去希望。如，以太幣和 Solana 各上漲約 2%。狗狗幣和 Cardano 各大漲超過 5%。瑞波幣和萊特幣則上漲 3%。

加密貨幣相關股票同樣走高。比特幣挖礦股 Mara Holdings(MARA-US) 和 Riot Platforms(RIOT-US) 各上漲超過 2%，加幣貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 和 Robinhood(HOOD-US) 各上漲 4%。

機構買盤支撐