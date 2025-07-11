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比特幣連兩日破紀錄 衝上11.38萬美元歷史新高

鉅亨網編譯王貞懿


比特幣周四 (10 日) 再創歷史新高，延續前一天的氣勢衝上 113,863.18 美元。投資人湧入風險資產並回補空頭部位，推動這波加密貨幣龍頭的強勁漲勢。

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比特幣周四再創歷史新高，盤中一度飆升至113,863美元。(圖:Shutterstock)

根據《CNBC》報導，CoinGlass 數據顯示，周四下午，比特幣在 24 小時內於中心化交易所出現約 3.18 億美元的空頭回補，推升比特幣價格。


其他加密貨幣同步走高

比特幣外的其他加密貨幣連續第二天同步上漲，許多投資人原本已對這些幣種今年表現失去希望。如，以太幣和 Solana 各上漲約 2%。狗狗幣Cardano 各大漲超過 5%。瑞波幣萊特幣則上漲 3%。

加密貨幣相關股票同樣走高。比特幣挖礦股 Mara Holdings(MARA-US) 和 Riot Platforms(RIOT-US) 各上漲超過 2%，加幣貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 和 Robinhood(HOOD-US) 各上漲 4%。

機構買盤支撐

儘管數十億美元流入比特幣 ETF，比特幣近幾周在窄幅區間震盪，但這幫助價格連續 60 多天站穩 10 萬美元上方。上市公司也掀起比特幣收購潮，第二季買盤超越比特幣 ETF 流入量。

比特幣本周漲勢始於周三，當時投資人重返風險偏好模式，推動科技股集中的那斯達克綜合指數創收盤新高，並提振加密貨幣表現。

機構大舉買進加上國會在穩定幣立法方面取得進展帶來的監管樂觀情緒，投資人預期比特幣將在下半年推升至新高。

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NASDAQ20630.67+0.09%
Marathon Digital Holdings Inc18.9931+2.89%
Riot Platforms Inc12.59+2.86%
Coinbase Global Inc - Class A388.96+4.04%
Robinhood Markets Inc - Class A98.7+4.40%
加幣/美元0.7321+0.21%
比特幣116325.10+4.68%
以太幣2965.36+7.20%
狗狗幣0.19213+6.00%
艾達幣0.6729+7.73%
瑞波幣2.5524+5.80%
萊特幣94.85+4.53%

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