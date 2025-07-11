鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-11 20:38

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美股標普 500 指數屢創新高之際，市場賣盤已變得稀缺，這可能是市場過度自信的不祥之兆。

美股屢創新高但賣盤稀缺 市場過度自信警訊浮現？(圖:shutterstock)

美股持續飆升，標普 500 指數周四 (10 日) 又創新高，這是過去 9 個交易日內第 5 次創高，數據顯示，過去 1 個月，股價下跌時的交易量僅占美國交易所總成交量的 42%，這是自 2020 年以來最低的水準。

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Thrasher Analytics 共同創辦人 Andrew Thrasher 指出，這種現象暗示投資者在市場強勁反彈中可能過於興奮。

他提到，類似的低賣盤量信號曾預示過去的股市回檔：根據其數據，標普 500 指數在 2020 年、2019 年和 2016 年，在這種情況後都曾至少下跌了 5%。

儘管如此，Thrasher 預計目前可能只會導致一個「淺層回檔」，跌幅約在 3% 至 5% 之間，並強調這在一個健康的牛市中屬於正常現象，而非兩位數的大幅下跌。

Thrasher 補充說，歷史經驗顯示，過去類似低賣盤量後的回檔通常相對短暫，持續時間通常不超過數周。投資者對風險的健康偏好，例如無視貿易戰影響並偏愛科技和金融等板塊，顯示他們可能將任何回檔視為「逢低買入」的機會。

然而，市場信號也呈現出複雜的景象。一方面，市場高度集中於少數大型科技股，這引發了一些擔憂。另一方面，也存在一些積極的信號。例如，DataTrek Research 的策略師指出，市場波動性（Cboe 波動率指數，即 VIX 指數）在最近幾周顯著下降。VIX 指數，又被稱為「恐慌指數」，衡量的是對股票下跌的期權保護需求。該指數在近期跌至 15.78，創下 2 月底以來的新低，遠低於其 19.5 的長期平均值。

DataTrek 的策略師們認為，VIX 指數的下降並非反映投資者的自滿，而是表明投資者已經將「已知的不確定性」納入考量並加以消化，這些不確定性包括貿易緊張局勢和對經濟增長的擔憂。

追溯至 1992 年的數據顯示，當 VIX 指數長期低於其平均水準時，標普 500 指數會產生強勁的年平均回報率，範圍從 13% 到 26% 不等。