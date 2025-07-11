鉅亨網新聞中心 2025-07-11 15:00

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香港正積極推動數字經濟轉型，並結合「盛事經濟」策略，為整體經濟注入新動能。在這一背景下，備受矚目的 Bitcoin Asia 2025 即將於 8 月在香港隆重舉行。

比特幣大會8月香港舉行 幣圈大佬雲集。(圖:shutterstock)

在比特幣價格再創 11.2 萬美元新高的背景下，預料此次活動勢必更受全球關注。分析指出，數字經濟發展不僅提升營商效率，為企業創造財富機會，更強化香港作為亞洲創新樞紐的角色，為跨國資本與新興產業提供關鍵跳板，持續增強香港作為全球金融樞紐的競爭力。

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隨著香港政府加大科技基建投資、推動跨境數據流通，並透過國際金融峰會、大型展覽等盛事，吸引全球企業投資落戶。此舉不僅促進經濟多元化，帶領金融業升級轉型，同時通過舉辦國際級盛事帶動旅遊、消費及相關產業增長，為招商引資注入無限動力。

事實上，香港在推動數字資產生態建設上不遺餘力，包括公布《香港數字資產發展政策宣言 2.0》、港元穩定幣發牌制度亦吸引約 40 餘家企業計劃申領港元穩定幣牌照。同時，香港舉辦多場數字資產盛會，當中不乏幣圈名人或金融領袖出席，香港金融樞紐地位持續強化，吸引全球資金匯聚香港，數字資產生態建設亦為香港搭建出數字經濟新舞台。

Bitcoin Asia 2025 將繼續向全球展現香港數字資產的活力，並與各項大型盛事強強聯合，為經濟創造新動能。屆時將有不少幣圈名人以及政經界人士出席，包括美國總統特朗普的次子 Eric Trump。重量級嘉賓還包括全國政協委員、立法會 Web3 及虛擬資產發展事宜小組委員會主席吳傑莊，BTC Inc 首席執行官 David Bailey，BTC Inc 合夥人 John Riggins，投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟，數碼港董事兼 Nano Labs 創始人孔劍平，以及 Web 3 Labs 執行長黃俊瑯等等。

BTC Inc 首席執行官 David Bailey 早前指出，自從比特幣價格突破每枚 10 萬美元，已標誌著比特幣進入主流時代。香港作為東西方交匯的核心，也凸顯在數字資產上「超級聯繫人」的地位。吳傑莊亦表示，今次盛會相繼在美國、中東舉辦後，今次選擇在香港舉行，實在意義重大。

事實上，比特幣的價格表現未有令投資者失望，盛事消息進一步對幣價帶來正面作用。加密貨幣市場昨日再次上漲，普遍漲幅達 2% 至 7%，比特幣最高曾觸及 11.2 萬美元，已經是第五度突破 11 萬美元，成為全球投資者關注焦點。香港加密貨幣相關股票同樣普遍向上，成為香港吸納外來資金一大亮點。

香港合規數字平台受青睞 開啟數字金融新篇章

香港持牌虛擬資產交易平台 HashKey Group 研究員史玉寧表示，香港相關股票及金融產品價值的提升，主要受到合規化、機構化與技術創新三大因素的驅動。香港《穩定幣條例》發布後，港股中的多隻穩定幣概念股逆市大漲，反映更多資本藉由這一波數字資產浪潮匯聚來港。

她指出，合規化成為推動行業發展的重要基石，今年全球主要經濟體加速完善加密資產的監管框架，包括香港推出《穩定幣條例》與《香港數字資產發展政策宣言 2.0》。這些監管措施提高了市場的透明度與安全性，並帶來了「牌照溢價」，即合規平台因其安全性而更受機構投資者青睞。史玉寧重申，未來核心機會將聚焦於企業的合規能力、技術深度與場景應用能力，挖掘「加密價值創造者」將成為新時代的投資主題，並開啟香港數字金融與傳統金融深度融合的新篇章。

風投機構看好香港充滿跨境創業投資機遇

香港金融市場正展現出不同的活力與新機遇，政府除大力建設數字資產生態圈外，亦推出多個推動香港金融市場發展的盛事，藉此加速金融多元化發展以及風投資本匯聚。其中，投資推廣署日前主辦研討會「與香港領先風投機構會面」，吸引 200 多位金融科技企業創始人、風險投資領袖和行業專家參與，為香港金融科技生態繁榮注入新活力。

參與該研討會的 01Fintech Limited 管理合夥人 Kenny Man 表示，東南亞市場潛力巨大，金融科技企業應抓住機遇拓展業務。此次研討會讓他深入接觸高潛力的金融科技項目，為公司未來的投資布局提供重要參考，同時亦進一步突顯香港作為國際金融科技樞紐的優勢，充滿跨境創業和投資機遇。Transcend Capital Partners 創始合夥人梁善盈表示，香港是東西方交匯處，融合豐富文化和商業機會，並匯集大量資金，是風險投資項目的理想集中地。

投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟在活動總結表示，此次研討會不僅為香港金融科技行業搭建交流合作的橋樑，也為塑造全球金融科技資金格局帶來新思路和動力。企業和投資者在活動中深入交流，共同把握市場機遇，實現互利共贏。這不僅推動金融科技行業的發展，也進一步鞏固香港在全球金融科技領域的領先地位。