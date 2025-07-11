鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-11 14:40

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市值破千億美元！比特幣帶動Strategy躍居美國上市公司百強(圖:shutterstock)

Strategy 憑藉其龐大的比特幣儲備，直接受益於加密貨幣市場的波動。公司目前持有 597,325 枚比特幣，價值逾 693 億美元，是全球最大的企業比特幣持有者，且堅定持有、從未售出。

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公司執行董事長 Michael Saylor 更是比特幣的堅定支持者，他曾形容，「永恆的殿堂迴盪著那些賣掉比特幣者的哭泣聲」。Strategy 的股票交易量也表現突出，成為美國交易量排名第 11 的股票。

(來源: X 平台貼文)

這股企業採納比特幣的趨勢正持續擴大。根據 Bitwise 的數據，截至 2025 年第二季末，全球企業共持有約 847,000 枚比特幣，相較於上一季度增長了 23%，更是 2024 年的兩倍。

其中，Strategy 持有其中超過 70% 的比特幣。儘管並非所有公司都轉型為「比特幣資產公司」，但將閒置現金轉換為比特幣等數位資產，正成為一種提升股東回報的流行方式。僅在 2025 年第二季，就有 46 家公司首次購入比特幣，其中包括零售投資者一度關注的 GameStop。

此外，設計軟體公司 Figma 在其 IPO 說明書中揭露了比特幣持倉，法國半導體公司 Sequans Communications 也收購了 370 枚比特幣，並計劃累積超過 3000 枚。