市值破千億美元！比特幣帶動Strategy躍居美國上市公司百強
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著比特幣價格飆升至歷史新高，達到 116,586.84 美元，企業界將比特幣納入其資產負債表的趨勢正日益顯著。其中，由 Michael Saylor 領導的 Strategy(MSTR-US)(前身為 MicroStrategy）市值衝上 1178 億美元，使其晉升為美國第 92 大上市公司，並已連續七天符合納入標普 500 指數的審核條件。
Strategy 憑藉其龐大的比特幣儲備，直接受益於加密貨幣市場的波動。公司目前持有 597,325 枚比特幣，價值逾 693 億美元，是全球最大的企業比特幣持有者，且堅定持有、從未售出。
公司執行董事長 Michael Saylor 更是比特幣的堅定支持者，他曾形容，「永恆的殿堂迴盪著那些賣掉比特幣者的哭泣聲」。Strategy 的股票交易量也表現突出，成為美國交易量排名第 11 的股票。
這股企業採納比特幣的趨勢正持續擴大。根據 Bitwise 的數據，截至 2025 年第二季末，全球企業共持有約 847,000 枚比特幣，相較於上一季度增長了 23%，更是 2024 年的兩倍。
其中，Strategy 持有其中超過 70% 的比特幣。儘管並非所有公司都轉型為「比特幣資產公司」，但將閒置現金轉換為比特幣等數位資產，正成為一種提升股東回報的流行方式。僅在 2025 年第二季，就有 46 家公司首次購入比特幣，其中包括零售投資者一度關注的 GameStop。
此外，設計軟體公司 Figma 在其 IPO 說明書中揭露了比特幣持倉，法國半導體公司 Sequans Communications 也收購了 370 枚比特幣，並計劃累積超過 3000 枚。
儘管比特幣存在波動性及潛在的短期損失風險，且如波克夏海瑟威和可口可樂等保守型公司，仍對涉足這一波動性資產類別持謹慎態度，但許多企業仍視其為具吸引力的低收益債券替代品。這顯示了數位資產正逐步重塑企業資產配置的模式。
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