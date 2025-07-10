鉅亨網編輯林羿君 2025-07-10 13:20

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日本汽車製造商正以創紀錄的速度，大幅削減出口至美國的產品價格，這表明在川普關稅衝擊下，日本車廠正犧牲利潤以維持競爭力。

穩市佔不惜流血讓利 日本車出口美國價格暴減20%。(圖:shutterstock)

根據日本央行週四 (10 日) 發布的企業商品價格報告，上個月以合約貨幣計算，運往北美地區的汽車出口價格指數較去年同期暴跌 19.4%，創下 2016 年有記錄以來的最大跌幅。

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這些數據進一步表明，即使在川普於 4 月初開始實施 25% 的汽車關稅後，日本汽車製造商仍在努力避免大幅提價，以維持在美國的競爭力。此舉的另一面是引發了對企業獲利能力，以及它們能否繼續提高工資的擔憂，而提高工資是日本央行實現可持續通脹目標的關鍵組成部分。

該報告還顯示，6 月份整體生產者物價較去年同期上漲 2.9%，較上個月的 3.3% 有所放緩，原因是石油和鋼鐵價格下跌。

日本央行行長植田和男上週表示，他正密切關注在美國加稅的情況下，薪資通膨週期是否能夠維持，以確定下次升息的時間。除了已經實施的汽車和鋼鐵關稅外，川普週一還宣布，對日本的全面關稅將從 8 月 1 日起上調至 25%。