鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-10 18:20

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今年上半年，日本倒閉企業數創下 11 年來新高。分析師表示，高昂的物價和嚴重的勞動力短缺，正將作為日本經濟支柱的中小企業推向崩潰的邊緣。

2025上半年日本企業破產數創11年新高 勞力短缺、物價壓力成主因(圖:shutterstock)

據《朝日新聞》等當地媒體引述信用調查公司東京商工調查的數據，今年上半年，日本負債超過 1000 萬日元的企業破產數量達 4990 家，較去年同期增加 1.1%，是自 2014 年的 5073 家之後，11 年來最高紀錄，且已連續第 4 年增加。

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儘管破產數量上升，但同期企業負債總額為 6902 億日元，較去年同期減少 4.2%，這顯示個體破產企業的規模有所縮小。其中，負債額不足 1 億日元的小規模破產企業數量明顯增加，達 3857 家，占總數的 77.2%。

調查指出，導致企業破產數量增加的主因，是勞動力短缺加劇和物價上漲導致的成本攀升。

因勞動力短缺相關原因而破產的企業，數量達到 172 家，較去年同期激增 17.8%，創下東京商工調查公司自 2013 年開始此項調查以來的最高紀錄。具體原因包括招募困難 (68 家)、員工退休 (54 家) 及人工成本上漲 (50 家)。

東京商工調查公司也指出，大型企業與小型企業之間的薪資差距擴大，使得小型企業更難以留住人才。

此外，因物價上漲導致無法適當反映原材料成本於商品或服務價格的「物價上漲相關」破產數達 343 家，儘管較去年同期有所減少，但仍維持在 300 家以上的高位。

從行業別來看，包括餐飲店在內的「服務業及其他」行業破產數量最多，達 1697 家，較去年同期增加 4.8%，已連續三年增加。這些企業多是在新冠疫情後經營狀況未能恢復，又因物價上漲而陷入困境。