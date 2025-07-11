鉅亨網新聞中心 2025-07-11 22:50

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韓國浦項集團（Posco Group）決定出售旗下唯一的在中國鋼鐵廠「張家港浦項不鏽鋼（PZSS）」的多數股權，作為旨在專注於獲利業務的更廣泛重組計劃的一部分。

扛不住內捲！韓國浦項出售在中國唯一鋼鐵廠。(圖:shutterstock)

韓國媒體報導，韓國浦項已將張家港浦的 82.5% 股份售予中國的青山控股集團，交易價值約為 4000 億韓元（2.91 億美元）。

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張家港浦項成立於 1997 年，由韓國浦項集團和江蘇沙鋼集團共同投資建設，韓國浦項持股約 82.5%，是韓國浦項的第一家海外綜合不銹鋼業務，年產能為 110 萬噸鋼材，佔韓國不銹鋼總產量的一半以上，曾被譽為中國「小浦項」。

據悉，此次交易後，江蘇沙鋼仍持有張家港浦項剩餘 17.5% 的股權。

當前中國鋼鐵業產能嚴重過剩，價格競爭使利潤率維持在較低水準。去年，在董事長 Chang In-hwa 的領導下，韓國浦項製鐵開始重組全球業務，以專注於包括美國和印度的高成長地區，並出售其表現不佳的業務。

彭博社報導，2024 年大部分時間，中國鋼鐵行業處於虧損狀態，債務飆升，虧損企業數量創下歷史新高。2025 年前兩個月的工業利潤顯示，情況不容樂觀，因為新的增長領域不足以取代疲軟的建築活動。