〈航運指數〉SCFI連5跌 8/1關稅大限前仍有趕貨潮 美國線逆勢止跌
鉅亨網記者王莞甯 台北
上海航交所今 (11) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 30.2 點至 1733.29 點，跌幅 1.71%，為連 5 跌，不過，進入傳統旺季後，美國線運價止跌，反映美國再次將關稅豁免延到 8 月 1 日，使部分趕出貨潮仍在進行中。
主要航線中，遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 2194 美元，反彈 105 元，漲幅 5%；遠東到美東每 FEU 小漲 48 美元，來到 4172 美元，彈幅 1.16%。
而遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 微跌 2 美元至 2099 美元；僅地中海線有明顯跌勢，遠東到歐洲每 TEU 下滑 202 美元至 2667 美元，跌幅 7.04%。
長榮 (2603-TW) 董事長張衍義今日表示，關稅主要是影響到美國線，對其他地區不見得是壞事，例如歐洲線、南美線不見得貨量會減少，而 8 月 1 日關稅豁免期限前，出貨潮會稍微增加一點，但實際變化還要再觀察，近期出貨正常，但第四季變數仍多。
陽明 (2609-TW) 董事長蔡豐明則表示，隨著美國新對等關稅陸續公告，目前觀察海運貨量並未明顯減少，持審慎樂觀態度，同時密切注意關稅對終端消費的影響，期待第三季旺季的貨量可如期出現。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇