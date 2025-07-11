〈航運指數〉SCFI連5跌 8/1關稅大限前仍有趕貨潮 美國線逆勢止跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-11 16:49

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上海航交所今 (11) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 30.2 點至 1733.29 點，跌幅 1.71%，為連 5 跌，不過，進入傳統旺季後，美國線運價止跌，反映美國再次將關稅豁免延到 8 月 1 日，使部分趕出貨潮仍在進行中。

SCFI連5跌。(鉅亨網資料照)

主要航線中，遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 2194 美元，反彈 105 元，漲幅 5%；遠東到美東每 FEU 小漲 48 美元，來到 4172 美元，彈幅 1.16%。

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而遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 微跌 2 美元至 2099 美元；僅地中海線有明顯跌勢，遠東到歐洲每 TEU 下滑 202 美元至 2667 美元，跌幅 7.04%。