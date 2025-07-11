鉅亨網編輯林羿君 2025-07-11 09:32

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美國總統川普表示，他計劃對俄羅斯發表「重大聲明」，而美國正準備透過從北約盟國採購的方式，向烏克蘭提供新一批美製武器。

川普預告下周一對俄發布「重大聲明」 超嚴厲制裁正在路上。(圖:shutterstock)

川普在接受 NBC 新聞電話訪問時說：「我想我會在星期一對俄羅斯發表重大聲明。」

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他在訪問中重申對俄羅斯總統普丁的批評，指責他持續對烏克蘭發動攻擊。川普也表示，參議院預計將通過由其親密盟友、南卡羅來納州參議員林賽 · 葛蘭姆 (Lindsey Graham) 所提出的更嚴厲對俄制裁法案。

川普談到該法案時表示：「是否啟用是由我決定。他們會通過一項非常重大的、非常嚴厲的制裁法案，但是否執行則取決於總統。」

川普此番言論是在國務卿魯比歐於吉隆坡出席東南亞國協會議期間，與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）會晤後發表的。

俄羅斯以創紀錄數量的無人機和飛彈襲擊基輔及其他烏克蘭城市，導致川普對普丁的不滿日益加深。