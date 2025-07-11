鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-11 11:36

‌



美國總統川普準備對巴西商品徵收 50% 關稅，這可能會推高美國人熱愛的漢堡價格，主要原因是漢堡中使用的牛肉國內產量正在下降，食品製造商越來越依賴進口。

川普準備對巴西徵收50%關稅，美國人最愛的漢堡恐怕要漲價了。（圖：Shutterstock）

目前美國肉類公司正面臨牛肉供應緊張的局面，原因是由於一種食肉害蟲「新世界螺旋蠅」（New World screwworm）在美墨邊境以南蔓延，美國已暫停從墨西哥進口牲畜。

‌



分析人士警告，隨著川普擴大全球貿易戰，關稅將削減巴西牛肉進口，迫使企業從其他國家尋求供應。

據《路透社》周四（10 日）報導，為美國牛肉進口公司提供咨詢的 Bob Chudy 說：「如果（關稅稅率）不修改，就只能停止從巴西進口牛肉。因為按照現在的關稅水準，1 磅牛肉都不值得買。」

今年以來，美國牛肉價格已攀升至創紀錄水準，而總產量預估將下降 2%，至, 2640 萬磅。此前農民將美國的牛群數量減少到 70 多年來最低紀錄。長達數年的乾旱使放牧用牧場乾涸，使許多生產者飼養牲畜的成本過高。

作為回應，食品生產商加大進口力度。美國政府的最新數據顯示，今年前五個月，美國從巴西進口的牛肉比 2024 年同期增加一倍多，達到 175,063 噸，佔美國進口總額 21%。

畜牧業分析師說，如果美國從 8 月 1 日開始徵收 50% 關稅，將使進口巴西牛肉的關稅稅率在今年剩餘時間內達到 76% 左右。

美國消費者聯合會（Consumer Federation of America）食品政策主管格雷米利安（Thomas Gremillion）說：「這項關稅可能會提高牛肉價格，牛肉可是許多人的主食。」