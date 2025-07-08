鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 08:59

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美國總統川普表示，他將向烏克蘭運送更多武器，代表著五角大廈暫停向烏克蘭運送部分防空飛彈和砲彈之後，態度明顯逆轉。

普丁不停戰川普很火大 承諾提供烏克蘭更多武器。(圖:shutterstock)

川普 7 日晚間與以色列總理尼坦雅胡共進晚餐前向記者表示，「我們將運送更多武器，我們必須這麼做。他們必須能夠自衛。他們現在正受到非常猛烈的攻擊 。」

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川普總統沒有具體說明美國將提供哪些武器，僅表示這些軍備將「主要為防禦性武器」。

川普這番言論為烏克蘭總統澤倫斯基帶來一定程度的寬慰。澤倫斯基上週五曾與川普通話，力求解除軍援暫停。川普也曾試圖在與莫斯科的談判中斡旋和平，但迄今未能結束戰爭。

俄羅斯一直以創紀錄數量的無人機和飛彈轟炸基輔及其他烏克蘭城市。川普總統對數千人喪生表示哀悼，並表示他對俄羅斯總統普丁持續發動襲擊感到不滿。

川普說：「坦白說，我對普丁總統沒有停止感到失望。我對此不高興。」

五角大廈上週表示，暫停軍援是必要的，因為美國正在審查其庫存並權衡為應對其他威脅而儲備武器的必要性。他們表示，雖然庫存數字屬於機密，但烏克蘭最需要的武器在其他地方並非急需，而且沒有立即的必要拒絕向該國提供已經在運送途中的武器。