川普再轟普丁只會「胡說八道」 對結束俄烏戰爭不積極

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-09 06:40

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美國總統川普周二 (8 日) 表示對普丁「很不滿」，批評俄國領導人在烏克蘭戰爭議題上只會「胡說八道」。川普指出戰爭每周造成 7 千人死亡，並對 7 月 3 日與普丁的通話感到失望，認為對方無意結束戰爭。

美國總統川普周二砲轟普丁只會「胡說八道」，且無意終止戰爭。(圖:Shutterstock)

川普表示：「我對普丁很不滿。」

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川普發表這番言論的幾天前，五角大廈才暫停對烏克蘭的武器運送，而就在一天前，川普改口稱美國現在將「再運送一些武器」協助烏克蘭抵禦俄國。

否認下令暫停軍援 批評前任政府

川普周二表示，他不知道是誰下令上周暫停武器運送。當國防部長 Pete Hegseth 坐在旁邊時，川普半開玩笑地對記者說：「你何不告訴我？」

川普再次暗示，他認為兩位民主黨前任總統拜登和歐巴馬應為普丁在 2022 年 2 月決定入侵烏克蘭負責。

川普表示，這場戰爭「結果比預期艱難」，很大程度上是因為美國提供給烏克蘭的軍事裝備。「這是一場... 本來不應該發生的戰爭，很多人正在死亡，戰爭應該結束，」他說。

批評普丁表面友善實則無意義

川普批評普丁一直在「胡說八道」，表面友善但毫無意義。兩人最近一次通話是 7 月 3 日，當時談了長達一小時，但川普稍後坦承對這次對話感到失望，稱普丁不在狀況內，也不想停止戰爭。

據《路透》報導，川普表示正考慮支持參議院一項對俄制裁法案。這項由共和黨參議員 Lindsey Graham 和民主黨參議員 Richard Blumenthal 共同提案的法案，將對與莫斯科貿易的其他國家實施懲罰，對購買俄國石油、天然氣、鈾等出口商品的國家課徵 500% 關稅。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基周二宣布，已指示政府擴大與美國接觸，以確保關鍵軍事供應，特別是防空系統的交付。他表示，「我們已有所有必要的政治聲明和決定，必須盡快落實以保護人民和陣地。」澤倫斯基期待本周就相關接觸獲得具體結果。