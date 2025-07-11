〈美股盤後〉標普那指改寫新猷 輝達登上4兆美元王座 比特幣飆新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合寫作 2025-07-11 05:30

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美股週四 (10 日) 多頭氣勢仍延續， 輝達收盤市值正式突破 4 兆美元里程碑，標普和那指齊刷歷史新高，道瓊逼近去年峰值，投資人持續押注企業財報能抵消通膨壓力及川普政府關稅政策所帶來的不確定性。

標普那指改寫新猷 輝達登上4兆美元王座 比特幣飆新高 (圖：shutterstock)

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儘管美國總統川普宣布對巴西徵收高達 50% 的關稅，市場情緒依舊樂觀。川普本週已向 22 國領袖寄出關稅通知函，預告自 8 月 1 日起對其商品實施新一輪徵稅。

與此同時，投資人持續關注美國與歐盟、印度、加拿大等主要貿易夥伴間的協議進展。川普聲稱美印協議已接近達成，但他針對金磚國家 (BRICS) 追加 10% 關稅的言論讓談判前景添變數。

勞動市場方面，截至 7 月 5 日當週，美國初領失業救濟金人數報 22.7 萬人，較前週減少 5,000 人。此數據成為市場觀察聯準會何時啟動降息的重要線索之一。市場密切關注就業市場降溫速度，以研判聯準會何時可能降息。

美股週四 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 192.34 點，或 0.43%，收 44,650.64 點。

那斯達克指數上漲 19.33 點，或 0.09%，收 20,630.66 點。

S&P 500 指數上漲 17.2 點，或 0.27%，收 6,280.46 點。

費城半導體指數上漲 42.29 點，或 0.75%，收 5,708.28 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 1.26% 點，或 1.26%，收 14,864.20 點。

標普 11 大板塊普遍收紅，非必需消費、能源、公用事業領漲。科技與通訊服務小幅回落，成為盤面唯二收黑板塊 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現分歧。Meta (META-US) 跌 0.76%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.60%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.57%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.13%。

台股 ADR 多數淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.90%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 收盤微漲 0.75% 至每股 164.10 美元，市值正式突破 4 兆美元，成為史上首家達成此一門檻的上市公司。

台積電 ADR (TSM-US) 週四收低 0.90% 至每股 229.76 美元，換算價 1343.41 元，折溢價率達 22.13%。

台積電週四公布，6 月合併營收約為新台幣 2,637 億 900 萬元，較上月減少了 17.7%，較去年同期增加了 26.9%，美媒報導，輝達是當今人工智慧 (AI) 晶片的超級巨星，不過全球晶圓代工龍頭台積電有望成為比輝達更大的 AI 晶片贏家。

稀土礦商 MP Materials(MP-US) 週四宣布，美國國防部已同意購買公司價值 4 億美元的優先股，成為該公司最大股東，激勵該股飆漲 50.67% 報每股 45.23 美元。

據報導，美國國防部長已下令在美國軍方顯著加速無人機的生產和部署，無人機相關類股喜揚，Unusual Machines (UMAC-US) 暴漲超 7%，AeroVironment (AVAV-US) 微升 0.34%。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.7 萬，預期 23.6 萬，前值 23.2 萬

美國上週續領失業金人數報 196.5 萬，預期 198 萬，前值 195.5 萬

華爾街分析

華頓商學院金融學教授、Wisdom Tree 首席經濟學家 Jeremy Siegel 表示：「AI 或許正是抵消關稅及其漲價效應的解藥，如果關稅負面效應有限，這輪牛市顯然還有上行空間。但如果出現難以克服的障礙，本季市場或將陷入震盪。」