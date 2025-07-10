鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為295.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.14元上修至3.3元，其中最高估值4.27元，最低估值2.88元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.27(4.27)
|5.79
|7.3
|7.95
|最低值
|2.88(2.88)
|3.95
|5.51
|7.95
|平均值
|3.34(3.3)
|4.59
|6.12
|7.95
|中位數
|3.3(3.14)
|4.4
|5.83
|7.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.68億
|24.08億
|27.18億
|31.04億
|最低值
|19.42億
|21.90億
|23.73億
|31.04億
|平均值
|20.04億
|23.03億
|25.32億
|31.04億
|中位數
|19.99億
|22.89億
|25.18億
|31.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.96
|-0.17
|-7.04
|2.18
|1.55
|營業收入
|3.95億
|4.46億
|5.41億
|7.17億
|8.21億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.14元，預估目標價為285.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境AVAV-US的目標價調升至280元，幅度約8.74%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境AVAV-US的目標價調升至257.5元，幅度約7.29%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境AVAV-US的目標價調升至240元，幅度約6.67%
下一篇