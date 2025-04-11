search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至10.05元，預估目標價為222.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:18


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.5元下修至10.05元，其中最高估值11.03元，最低估值8.85元，預估目標價為222.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.03(14.15)17.6522.98
最低值8.85(8.85)13.614.11
平均值9.96(11.5)15.2919.24
中位數10.05(11.5)15.5319.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.48億39.76億46.53億
最低值29.92億35.29億38.01億
平均值31.26億37.57億42.48億
中位數31.26億37.61億42.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2217.0811.616.379.08
營業收入22.84億33.07億27.79億24.43億29.96億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

相關行情

台股首頁我要存股
艾弗考爾173.81-0.61%

延伸閱讀


Empty