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〈台幣〉買匯力道轉強 收29.24元貶值9分

鉅亨網記者王莞甯 台北


市場等待美國公布對台最新對等關稅稅率，新台幣今 (10) 日升貶互見，多數交易時間處貶值狀態，終場收在 29.24 元、貶值 9 分，台北外匯經紀公司成交值擴大到 15.94 億美元。

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新台幣貶值9分至29.24元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.18 元、貶值 3 分開出後，雖一度升至 29.14 元，但最低也來到 29.244 元，終場收在 29.24 元，全日高低價差 1.04 角。


觀察主要亞幣，韓元泰銖、星元反彈 0.1% 上下，人民幣微升不到 0.05%，日元處平盤附近，新台幣收貶 0.31%。

美國總統川普於 9 日公布新一輪關稅通知，但台灣尚未出現在第二波名單中，統一投顧表示，近期台灣機械產業已飽受匯率升值所苦，若台灣對美國關稅稅率無法優於日、韓等國，勢必讓台灣機械產業出口雪上加霜。

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