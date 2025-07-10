〈台幣〉買匯力道轉強 收29.24元貶值9分

新台幣 今日以 29.18 元、貶值 3 分開出後，雖一度升至 29.14 元，但最低也來到 29.244 元，終場收在 29.24 元，全日高低價差 1.04 角。

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美國總統川普於 9 日公布新一輪關稅通知，但台灣尚未出現在第二波名單中，統一投顧表示，近期台灣機械產業已飽受匯率升值所苦，若台灣對美國關稅稅率無法優於日、韓等國，勢必讓台灣機械產業出口雪上加霜。