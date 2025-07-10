大研生醫6月營收1.75億元年增93% 展現高成長動能
鉅亨網記者張欽發 台北
大研生醫 (7780-TW) 於今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收 1.76 億元，月增 11.9%，年增 93.35%，2025 年第二季營收 4.55 億元，季增 35.88%，年增 60.46%，2025 年 1-6 月營收 7.9 億元，年增 50.57%。
營養保健食品品牌商大研生醫於去年 10 月以每股 68 元在興櫃掛牌交易，交易所在 6 月 25 日通過大研生醫的上市申請案。大研生醫今天的最後成交價爲 266 元。
此外，大研生醫公布年度「七大戰略引擎」國際布局藍圖及顧問團隊陣容，展現打造亞洲最具成長潛力健康科技品牌的決心與行動力。
大研生醫展現營運體質與獲利雙強化成果，2024 年稅後純益為 1.07 億元，2025 年第一季稅後純益就已達 1.05 億元，並較去年同期轉盈，每股純益 1.75 元。
為深化長期競爭力，大研生醫啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大 AI、大市場、大併購與大成長七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。大研生醫董事長張家銘表示，大研是一家結合臨床實證、數據應用、AI 智能與跨境電商通路的健康科技企業。我們立足台灣，積極深耕亞洲，目標成為全球健康產業鏈中的關鍵品牌。」
在「大健康」與「大電商」方面，除了專注魚油、葉黃素、苦瓜胜肽等既有熱銷保健品外，也投入研發具臨床潛力的 GLP-1/GIP 雙機制減重產品、外泌體美容保養品與 SIRT1 活性抗老化複方，實踐全齡健康願景。
同時大研生醫積極強化台灣、日本與澳洲 D2C 直營電商體系，結合 AI 推薦技術與行銷自動化系統，打造高轉換營運模式。 在「大數據」與「大 AI」發展上，大研生醫整合健康問卷、消費行為、臨床試驗等資料，打造自有健康數據湖 (Daiken Health Data Lake)，並積極研發「AI 營養師 App」，整合穿戴式裝置數據、問診引導、營養管理等功能。
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