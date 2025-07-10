〈大立光法說〉Q2稅後賺10.32億元EPS7.73元 上半年每股純益56.01元

光學元件股股王大立光 ( 3008-TW ) 今 (10) 日召開法人說明會，會前並公布 2025 年最新自結獲利資訊，2025 年第二季稅後純益 10.32 億元，每股純益 7.73 元，2025 年 1-6 月稅後純益 74.75 億元，每股純益 56.01 元。

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大立光在第二季包括匯兌損失在內的業外損失達 30.85 億元。匯兌損失 42.2 億元。