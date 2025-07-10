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〈大立光法說〉Q2稅後賺10.32億元EPS7.73元 上半年每股純益56.01元

鉅亨網記者張欽發 台北


光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (10) 日召開法人說明會，會前並公布 2025 年最新自結獲利資訊，2025 年第二季稅後純益 10.32 億元，每股純益 7.73 元，2025 年 1-6 月稅後純益 74.75 億元，每股純益 56.01 元。

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大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光 2025 年第二季營收 116.73 億元，毛利率 53.63%，季減 1 個百分點，年增 5.14 個百分點，第二季稅後純益 10.32 億元，季減 83.98%，年減 77.05%，每股純益 7.73 元。


大立光在第二季包括匯兌損失在內的業外損失達 30.85 億元。匯兌損失 42.2 億元。

大立光 2025 年 1-6 月營收 262.52 億元，毛利率 54.18%，年增 5.35 個百分點，1-6 月稅後純益 74.75 億元，年減 29.54%，每股純益 56.01 元。

大立光今天股價收盤上漲 5 元或 0.23%，收盤價報 2190 元，市場成交量爲 481 張，較昨日 376 張增加。收盤價並跌破 5 日線。

 

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大立光法說匯損EPS

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