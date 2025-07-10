鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-10 11:00

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債券 ETF 今年來逆風不斷！根據集保中心公布的 7 月 4 日最新債券 ETF 受益人統計資料顯示，104 檔債券 ETF 整體受益人連續 6 周減少，上週共減少 2913 人，整體今年來減少 15 萬 510 人，總受益人來到 195 萬 1065 人，續創下今年來新低紀錄。不過，進一步觀察，還是有逆勢成長的債券 ETF，共計 7 檔受益人數逆勢創新高。

債券ETF受益人數連6黑續創今年新低 7檔逆勢創高(圖：shutterstoc：)

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據了解，00953B 為月配型債券 ETF，選債邏輯具備較高規則，包括排除 CCC(含以下) 標的，使用獨創的信用因子加權來降低高風險之標的，並藉由相對嚴格的分散標準，進一步降低其波動與風險，再加上其相對較高票息之特色，使其在今年市場震盪之際，仍繳出相對較佳之好成績。

群益投信債券 ETF 研究團隊指出，雖然近期在美元走弱，聯準會降息預期延後及美國財政赤字疑慮下，使得整體債券 ETF 受益人數持續流出，但整體非投等債受益人數卻是逆勢增加，除了因非投等債具高殖利率外，其存續期間較短，不被通膨及聯準會利率政策綁架，投資效率高，再加上當前美元偏弱，吸引投資人長線進場布局，當中又以 BB-B 級、鎖定票面利率 6% 以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債 ETF 最值得留意。

群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰指出，雖然今年來市場受到政策不確定性干擾而波動加劇，不過考量景氣仍保有韌性，加上企業財務體質佳，信用債基本面持穩，且債券收益率位處相對高點，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，且在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種，截至上周，美國非投等債連續第 10 週呈現淨流入，全年淨流入 115 億美元。