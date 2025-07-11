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台股

關稅霧裡看花 資金急轉彎直奔5大ETF狂敲12萬張00919穩坐冠軍

鉅亨網記者張韶雯 台北


台股昨（10）日在美股帶動下強勢反彈，加權指數終場上漲 166 點，以 22,693 點作收，成交值突破 3,179 億元，今日早盤開低，緩步走升持續震盪走勢，盤中最高來到 22749 點，小漲 50 餘點。市場觀察，資金避險傾向明顯加劇，五大 ETF 成交量回溫，合計單日成交量突破 12 萬張，反映市場資金青睞防禦性部位。

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關稅霧裡看花台股震盪 資金急轉彎直奔5大ETF狂敲12萬張00919穩坐冠軍。（圖: shutterstock）

根統計，群益台灣精選高息 ETF（00919-TW）以 35,681 張的成交量穩居市場交易冠軍，較排名第二的元大台灣 50（0050-TW）的 31,271 張高出逾 4,000 張。緊接在後，元大高股息（0056-TW）、國泰永續高股息（00878-TW）及 FT 台灣永續高息（00961-TW）也分別繳出 21,571 張、20,190 張及 13,860 張的亮眼成績。


市場分析，觀察今日市場動態，五檔人氣 ETF 的成交量合計突破 12 萬張，反映投資人在市場不確定性升溫之際，偏好具備穩定配息特色的投資標的。

理財專家分析指出，儘管美國聯準會最新會議紀要釋出可能降息訊號，且川普政府新關稅政策影響評估偏向溫和，但全球經濟前景仍存在諸多變數。

理財專家認為，在台股位處高檔區間之際，具備穩定配息特色的投資標的更顯價值，預期後市仍將受到美國對 20 國課徵關稅政策發展影響，市場資金對 ETF 的青睞態勢可望持續。

交易量前 5 大台股 ETF

代號

股票名稱

成交量（張）

00919

群益台灣精選高息

35,681

0050

元大台灣 50

31,271

0056

元大高股息

21,571

00878

國泰永續高股息

20,190

00961

FT 臺灣永續高息

13,866

資料來源：CMoney。資料日期：2025.07.10

文章標籤

ETF台股交易量00919009610050005600878

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集中市場加權指數22699.93+0.03%
群益台灣精選高息21.48+0.56%
元大台灣5049.51+0.20%
元大高股息35.16+0.34%
國泰永續高股息21.07+0.29%
FT臺灣永續高息9.31+0.43%

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