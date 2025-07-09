0050定期定額6月突減逾4萬戶 攏是因為分割「少算一周」
鉅亨網記者陳于晴 台北
證交所公布最新 6 月定期定額交易戶數統計，市值型 ETF 老大哥元大台灣 50 (0050-TW) 雖以 31.9 萬戶穩居第一，但較前一月下滑近 4.4 萬戶，主要原因為執行股票分割作業，6 月 11 日至 17 日期間暫停交易，若定期定額設定扣款時間恰好落在這幾天，後續不會進行補扣，相當於「少算一周」。
觀察台股 ETF 6 月定期定額交易戶數前五名，0050 以 31 萬 9208 戶穩居第一，月減 43812 戶；國泰永續高股息 (00878-TW) 緊追在後，達 30 萬 3642 戶，月增 6322 戶；元大高股息 (0056-TW) 來到 26 萬 7353 戶，月增 3207 戶；第四名仍為富邦台 50 (006208-TW)25 萬 2576 戶，月減 4537 戶；群益台灣精選高息 (00919-TW)13 萬 1407 戶，月增 8238 戶。
0050 上月定期定額人數大減超過 4 萬戶，引起市場關注，主要就是受到分割作業影響，依照證券商公會定期定額扣款契約範本規定，如果扣款標的遇上暫停交易，就會停止扣款，且不補扣，也就是說，0050 6 月戶數統計並非真實狀況。
法人原先估算，0050 上月暫停交易期間停止扣款戶數恐超過 10 萬戶，不過，最終僅下滑 4 萬多戶，代表單月也有不少投資人加入定期定額扣款 0050 的行列，此外，若是單設定月初、月中扣款兩次的投資人就不受影響，上月仍有一次扣款。
上市超過 22 年的 0050 今年初重磅回歸，費用率雙降引發市場關注，隨後又啟動分割，入手一張價格不到 5 萬元，帶動淨申購、受益人數大幅增加，截至 7 月 4 日止，受益人數已成長至 125.8 萬人，今年人氣逆勢超越多檔高股息 ETF。
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