鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-09 18:25

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證交所公布最新 6 月定期定額交易戶數統計，市值型 ETF 老大哥元大台灣 50 (0050-TW) 雖以 31.9 萬戶穩居第一，但較前一月下滑近 4.4 萬戶，主要原因為執行股票分割作業，6 月 11 日至 17 日期間暫停交易，若定期定額設定扣款時間恰好落在這幾天，後續不會進行補扣，相當於「少算一周」。

0050定期定額6月突減逾4萬戶 攏是因為分割「少算一周」。(鉅亨網資料照)

觀察台股 ETF 6 月定期定額交易戶數前五名，0050 以 31 萬 9208 戶穩居第一，月減 43812 戶；國泰永續高股息 (00878-TW) 緊追在後，達 30 萬 3642 戶，月增 6322 戶；元大高股息 (0056-TW) 來到 26 萬 7353 戶，月增 3207 戶；第四名仍為富邦台 50 (006208-TW)25 萬 2576 戶，月減 4537 戶；群益台灣精選高息 (00919-TW)13 萬 1407 戶，月增 8238 戶。

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0050 上月定期定額人數大減超過 4 萬戶，引起市場關注，主要就是受到分割作業影響，依照證券商公會定期定額扣款契約範本規定，如果扣款標的遇上暫停交易，就會停止扣款，且不補扣，也就是說，0050 6 月戶數統計並非真實狀況。

法人原先估算，0050 上月暫停交易期間停止扣款戶數恐超過 10 萬戶，不過，最終僅下滑 4 萬多戶，代表單月也有不少投資人加入定期定額扣款 0050 的行列，此外，若是單設定月初、月中扣款兩次的投資人就不受影響，上月仍有一次扣款。