主動式ETF正火！今年全球吸金近3成 摩根調查：69%投資人考慮納入投組

‌



摩根資產管理表示，儘管 ETF 投資人在台灣的滲透率已相當高，但在主動式 ETF 的世界，台灣可以說是今年才剛起步，而在亞太地區，主動式 ETF 的規模在過去 10 年已創下年複合增長率 53% 的表現。



摩根資產管理表示，目前全球主動式 ETF 的規模只佔整體 ETF 市場的 8%，但從資金流向來看，主動式 ETF 自 2025 年以來卻吸納了全體 ETF 市場金額的 28%，相較於 2019 年的 7% 已大幅成長 4 倍；反觀傳統市值型 (被動式) 的 ETF，其資金流向卻已從 2019 年的 75% 縮水到 2025 年的 66%，可見儘管市值型 (被動式)ETF 仍是 ETF 市場的主流，但主動式 ETF 崛起的速度絕對不容小覷。



此外，根據摩根資產管理與標普道瓊指數共同贊助的《2025 全球 ETF 調查》顯示，未來六個月內有 69% 的投資人考慮把主動式 ETF 納入投資組合，但在他們當中，也有約莫 70% 的投資人認為主動式 ETF 最大的優勢就在創造超額回報；可見投資人對主動式 ETF 最大的期待，並不在於這個工具本身，而是在於「主動式管理」所帶來的超額報酬機會上。



反映在資金流向上。根據統計，2025 年以來，股票型的主動式 ETF 以吸引了整體主動式 ETF 資金淨流入的 59%，其次是固定收益型的主動式 ETF（占比 33%）。



摩根投信通路業務部門主管張敬杰表示，摩根資產管理持續耕耘主動式 ETF 市場，已累積豐富的經驗並且備受肯定，摩根資產管理 (亞洲區) 已經連續兩年獲頒 AsianInvestor《亞洲投資人》資產管理獎所頒發的「最佳 ETF 資產管理公司 (亞洲區)」大獎 (2024,2025《亞洲投資人》資產管理獎。



張敬杰表示，從 ETF 的管理規模來看，摩根資產管理目前是全球第二大主動式 ETF 的發行商，在過去這一年多來更是全球資金淨流入最大的主動式 ETF 發行商，可望以對台灣投資人提供主動式 ETF 相關的知識儲備，協助推廣 ETF 的投資人教育。