鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-09 23:11

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因應壽險公會與保經公會已於今年 6 月底啟動「行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制」試辦計畫，公勝保經 (6028-TW) 成為完成首件理賠案申請保經業者，讓保險理賠服務數位化踏入新的里程碑，跨平台的「一站式」服務將可提供保戶更優的服務和理賠效率。

保經業首發！公勝保經完成首件「行動理賠暨數位身分驗證」理賠案。（圖：公勝保經提供）

公勝保經指出，本次參與的首件理賠申請案，保戶因疾病需同時向三家保險公司申請醫療險理賠，以往理賠申請，保戶需準備、填寫多份文件後逐一送交予保險公司，耗費時間且缺乏效率。是以該公司業務夥伴建議保戶，可以使用理賠聯盟鏈方式提出申請，先用行動投保 mAgent + 將理賠應備文件逐一拍照後上傳，保戶再於平板上確認且親簽理賠申請書等相關文件。

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接著透過「保險科技運用共享平台」，將理賠申請資料傳送至保戶所指定之首家保險公司，經確認接收且符合當次形式審核影像檔案後，再依保戶指定一併轉送其他 2 家保險公司提出理賠申請；保戶業已將理賠所需正本文件交付予首家保險公司，目前靜待轉送予其他保險公司。