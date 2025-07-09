颱風重創太陽光電？國泰產6件出險 總座：續拓新興業務承保

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-09 16:19

‌



丹娜絲颱風 6 日登陸嘉義布袋，對南部太陽光電設施造成損害，關於客戶受損狀況，國泰產險總經理陳萬祥今 (9) 日表示，經盤點，目前已有 6 件通報出險，以嘉義地區為主，後續還要再觀察，離岸風電狀況尚屬可控；國泰近年積極投入新興業務承保，其中，離岸風電市占率已提升至 3 成，他強調，產險業就是要透過每次的千錘百鍊累積經驗，未來可以做更好的防禦。

國泰產險總經理陳萬祥（左2）出席國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇。(鉅亨網記者陳于晴攝)

陳萬祥說明，台灣太陽光電目前主要集中在南部，因光照比較充足，風電設施主要是在台中及彰化外海，包括哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 與沃旭能源等。先前得知颱風要從台灣海峽北上時，國泰產險內部就有特別關注，會影響到什麼樣的狀況，颱風周日 (7/6) 對中南部影響最大，因此，周一 (7/7) 馬上去關懷客戶，目前為止，離岸風電方面狀況 OK，以客戶過去經驗來看，這種輕度、中度風災都是還可以控制的。

‌



太陽能方面，據盤查，的確有些客戶已經發生損失，國泰方面目前有 6 個客戶通報出險，以嘉義地區為主，不過，後續還要再觀察。

國泰產險 2024 年承保 2000 多件的太陽能、風電客戶，陳萬祥說，產險業意外發生屬於低頻，這時候客戶先去現場勘查，因為案場滿大的，盤查時間不一定，產險公司也會來評估這種颱風的路徑、風速對於太陽能及風電案場的影響。

以國泰產險來說，整體承保離岸風電案場金額大約 2000 多億元，市占率約 30%；太陽能光電承保 1100 多億元，約占 27-28%。多數業者都有投保天災，只要出現損失都會理賠，但天災保費相對較高，業者投保額度不一定會像財產一樣高。

財產保險中，天災造成的損失通常需要額外加保「颱風洪水險」或「天災損失補償險」才能獲得理賠。陳萬祥說，多數案場擔心颱風來襲造成影響，都會投保天災，但國內確實還是有 1 家業者沒有投保。

假設案場正在興建過程，業者就會投保工程險，國泰產險 2016 年是第一家承作離岸風電的保險公司，國泰人壽現階段與沃旭合作的案場，也處於工程險階段，若是其他已經開始營運案場就會轉為財產險，但要加保火災、天災或地震等項目，就看業者意願及評估。

陳萬祥表示，相對其他業務，國泰在再生能源新業務上，確實有比較多的投入，同時，這些大型案場也會看承保能量，公司越大承保能量就越大，自然的就會往大型產險公司集中。