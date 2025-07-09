鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 18:00

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雷軍YU7剛引爆車圈 劉強東也出手了！京東無人輕卡震撼發表 劍指物流自駕市場（圖：Shutterstock）

7 月 2 日，第十七屆國際運輸技術與設備展覽會上，「京東物流黑板報」官宣指出，京東物流 (02618-HK) 首次發布自研無人輕卡產品－京東物流 VAN。這款車配備高精度定位、多感測器融合、互動式預測、時空聯合決策規劃及智慧網聯等十大核心技術，最高時速可達 60 公里，最大載重達 1000kg，擁有 24 立方公尺的超大載貨空間，是物流業內載貨量最大的無人輕卡。

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此外，京東物流 VAN 單次充電可實現 160 公里續航，也具備 L4 等級的自動駕駛能力，能在複雜天氣和全天候條件下穩定工作。這不僅是單純的「硬體創新」，更標誌著京東在智慧物流領域邁出關鍵一步。

事實上，京東佈局汽車領域並非臨時起意。早在 2015 年，劉強東就支持李斌創辦蔚來汽車，成為最早投資者之一。此後，京東不斷加碼汽車產業，推出汽車交易平台「京車會」，2023 年又成立獨立汽車事業部。

今年 5 月初，京東又被媒體爆料旗下子公司申請註冊多個 Joyrobotaxi 相關商標，外界猜測京東可能有造車打算，如今京東物流 VAN 的發表讓猜想成真。

不過，與小米集團入局汽車領域成為新興勢力不同，京東創辦人劉強東曾說：「汽車一定是京東未來重要的發展方向，但京東不會自己做汽車」。京東的「造車」旨在優化電商平台物流體系，提升配送速度與服務品質。

在電商競爭中，時效是決勝關鍵。今年 618 大促，儘管價格戰激烈，但能脫穎而出的還是配送最快的電商平台。京東深知這一點，618 前上線「助跑計畫」，實現 211 倉配升級、無人車高密度投放，鋪設自營站點，讓大模型賦能配送小哥。

專家認為，京東的物流優勢一直以來無可取代，憑藉龐大倉儲網路和高效配送體系，實現隔日達和隔日達服務，贏得大量忠實用戶，而京東物流 VAN 的推出，將進一步提升其在物流競爭的優勢。

無人駕駛物流車是京東提升物流效率的實際解決方案。透過無人車，能提高配送時效、降低人力成本、減少運輸錯誤率。