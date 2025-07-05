Google AI摘要遭歐盟反壟斷投訴！出版商要求提供退出選擇

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 20:50

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搜尋引擎巨頭 Google(GOOGL-US) 因其搜尋引擎中的 AI 摘要（AI Overviews）功能，正遭獨立出版商聯盟向歐盟執委會提起反壟斷投訴。這些出版商要求歐盟採取臨時措施，以防止對其造成據稱無法彌補的損害。

Google AI摘要遭歐盟反壟斷投訴。(圖：Shutterstock)

根據《路透》取得的文件，該份由獨立出版商聯盟（Independent Publishers Alliance）於 6 月 30 日遞交的投訴指出，Google 將 AI 摘要置於搜尋結果最上方，使用媒體與出版商原創內容進行生成，卻未提供可選擇退出的機制，這對出版商極為不利。

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投訴內容明確指出：「使用 Google 搜尋的出版商，無法選擇不讓其內容被 Google 的 AI 大型語言模型訓練和 / 或被抓取摘要，否則他們就會失去出現在 Google 通用搜尋結果頁面中的權利。」

Google 的 AI 摘要是由 AI 產生的摘要，顯示在指向相關網頁的傳統超連結上方，並向 100 多個國家的用戶展示。Google 也從去年 5 月開始在 AI 摘要中添加廣告。

目前歐盟委員會未回應，但英國的競爭與市場管理局（CMA）已確認收到相同投訴。

此外，此案還獲得英國非營利法律團體 Foxglove，以及開放網路運動組織（Movement for an Open Web）共同連署支持，並強調應儘快採取臨時措施，以防數位媒體市場進一步失衡。

對於壟斷指控，Google 發言人回應表示，公司每日為網站導入數十億次點擊，「搜尋中的 AI 新體驗讓用戶能提出更多問題，為內容和企業創造更多被發現的機會。」

此外，Google 也指出，網站流量的增加和減少可能出於多種原因，包括季節性需求、用戶興趣以及搜尋的定期演算法更新。

Foxglove 聯合執行長 Rosa Curling 強調：「Google 的 AI 摘要已對記者與出版商構成生存危機。我們呼籲歐盟與全球監管機構立即出手，讓新聞媒體有選擇是否參與 AI 訓練的權利。」