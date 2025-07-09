鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 12:20

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根據週二（8 日）公布的數據，一項被視為美國通膨風向指標的「Manheim 二手車價值指數」（Manheim Used Vehicle Value Index）再度飆升，顯示通膨壓力可能重新升溫。

通膨疑慮再起！美國二手車價格飆升、關稅衝擊市場供需。(圖：Shutterstock)

「Manheim 二手車價值指數」6 月與前期相比上漲 1.6%，年增率達 6.3%，創下近三年來最大漲幅。該指數目前為 208.5，已連續一年走升，是自 2023 年 10 月以來最高水準。

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經濟學家與聯準會（Fed）認為，在經濟於 2021 年和 2022 年經歷疫情後，該指數是預示通膨將更劇烈、更持久的早期指標之一。

回顧歷史，該指數自 2020 年底快速上揚，並持續了一年多。到 2022 年年中，以消費者物價指數衡量的美國整體通膨率已超過 9%，達到 1980 年代以來的最高水準，顯示車價波動與整體物價變動密切相關。

通膨壓力持續 二手車價格與關稅影響市場變化

Cox Automotive 資深經濟研究總監 Jeremy Robb 指出，第二季二手車批發價格波動明顯，主因是川普政府對進口汽車加徵關稅，壓縮新車供應，間接推高二手車市場價格。

雖然下半年通常是價格走軟的時期，但 Robb 進一步指出，今年零售車市依然熱絡，加上來自租賃市場的車源明顯減少，將繼續推升汽車價格。

川普政府的 25% 進口車關稅也改變了消費行為。為了躲避預期中的價格上漲，許多消費者在春季搶購新車，使 5 月與 6 月的新車銷售大幅下滑。

通膨疑慮與聯準會政策走向 沃勒看法引關注

儘管目前整體通膨表現與多數經濟學家的預測不符，聯準會仍保持高度警覺。許多官員傾向在看到風險解除之前，不輕易降息，認為價格壓力仍潛藏於市場之中。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）早在 2021 年就提醒，不應忽視如二手車價格、食品與能源數據等通膨訊號，因為「所有這些數據都傳達了有關通膨演變的重要訊號，在將數據視為異常值時應謹慎行事。」

當時他主張升息以應對潛在的物價壓力，與部分主張通膨為「暫時性」的官員看法不同。